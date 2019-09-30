Джуліані: Де звіт Луценка про Байдена?
Адвокат Дональда Трампа Рудольф Джуліані обурений заявами колишнього генпрокурора України Юрія Луценка з приводу скандалу довкола Байденів.
Джерело: Twitter Руді Джуліані
Пряма мова: "Я не можу повірити, наскільки сліпі наші ЗМІ. Вони сліпо використовують прокурора, який корупційно закрив справи проти сина Байдена та його корумпованої компанії.
Розслідування не було. Де звіт? Використовуйте здоровий глузд – ті, хто його не втратив. Проаналізуйте це…
Хабарництво пропонує щось цінне (гарантія критичної позики на суму 1,2 мільярда доларів) в обмін на офіційні дії (звільнення прокурора, корумпованого чи ні, який розслідує твого сина). Хвалько Байден визнає це. І якщо вам потрібна допомога з тим, чи знав він про сина, ще багато попереду".
Bribery is offering anything of value ($1.2 billion critical loan guarantee) in exchange for official action (firing the prosecutor, corrupt or not, who is investigating your son). Bragging Biden admits it. And if you need help on whether he knew about son, plenty to come.— Rudy Giuliani (@RudyGiuliani) September 30, 2019
Цьому передувало: Юрій Луценко заявив "The Washington Post", що Хантер Байден не порушував законів України.
Ще в травні тодішній генпрокурор України заявляв, що готовий передати слідчим США матеріали зі справ, де фігурували екс-міністр екології Микола Злочевський та син колишнього віце-президента США Джо Байдена Хантер.
Знати більше: "Американські гірки" Луценка. Україну втягнули в передвиборну війну. Документ
Чи шантажував Трамп Зеленського. Повний текст розмови
Передісторія:
- На початку вересня "The Washington Post" писав, що президент США Дональд Трамп схиляв президента України Володимира Зеленського відкрити справу щодо сина свого конкурента на виборах-2020 Джо Байдена.
- У США заговорили про імпічмент Трампа.
- 26 вересня Комітет з питань розвідки Палати представників США оприлюднив розсекречену скаргу неназваного співробітника американських спецслужб щодо розмови Трампа з Зеленським. Чинний президент США хвалив Юрія Луценка і висловлювався за те, щоб залишити його на посаді генпрокурора.
- 25 вересня Білий дім оприлюднив текст телефонної розмови між Трампом і Зеленським.
- Натомість Джуліані оприлюднив частину своєї переписки зі спецпредставником Держдепартаменту США з питань України Куртом Волкером, яка свідчить, що Волкер сконтактував Джуліані з помічником президента України Андрієм Єрмаком.
- Трамп написав, що заслуговує на зустріч із держслужбовцем, який подав на нього скаргу після розмови з Зеленським і виклав суть розмови некоректно.
- Джо Байден ще у 2015 році стверджував, що його син Хантер не має стосунку до корупційних схем в Україні. Хантер входив у раду директорів компанії Burisma Holdings Злочевського.
- Руді Джуліані як адвокат Трампа шукав в Україні докази причетності українських політиків до спроб втручання в американські вибори в 2016 році.
- Його син Ендрю Джуліані з березня 2017 року працює асистентом із комунікацій у Білому Домі.
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