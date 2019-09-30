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Джуліані: Де звіт Луценка про Байдена?

Понеділок, 30 вересня 2019, 13:47

Адвокат Дональда Трампа Рудольф Джуліані обурений заявами колишнього генпрокурора України Юрія Луценка з приводу скандалу довкола Байденів.

Джерело: Twitter Руді Джуліані

Пряма мова: "Я не можу повірити, наскільки сліпі наші ЗМІ. Вони сліпо використовують прокурора, який корупційно закрив справи проти сина Байдена та його корумпованої компанії.

Розслідування не було. Де звіт? Використовуйте здоровий глузд – ті, хто його не втратив. Проаналізуйте це…

Хабарництво пропонує щось цінне (гарантія критичної позики на суму 1,2 мільярда доларів) в обмін на офіційні дії (звільнення прокурора, корумпованого чи ні, який розслідує твого сина). Хвалько Байден визнає це. І якщо вам потрібна допомога з тим, чи знав він про сина, ще багато попереду".

Цьому передувало: Юрій Луценко заявив "The Washington Post", що Хантер Байден не порушував законів України.

Ще в травні тодішній генпрокурор України заявляв, що готовий передати слідчим США матеріали зі справ, де фігурували екс-міністр екології Микола Злочевський та син колишнього віце-президента США Джо Байдена Хантер.

Знати більше: "Американські гірки" Луценка. Україну втягнули в передвиборну війну. Документ

Чи шантажував Трамп Зеленського. Повний текст розмови

Передісторія:

  • На початку вересня "The Washington Post" писав, що президент США Дональд Трамп схиляв президента України Володимира Зеленського відкрити справу щодо сина свого конкурента на виборах-2020 Джо Байдена.
  • У США заговорили про імпічмент Трампа.
  • 26 вересня Комітет з питань розвідки Палати представників США оприлюднив розсекречену скаргу неназваного співробітника американських спецслужб щодо розмови Трампа з Зеленським. Чинний президент США хвалив Юрія Луценка і висловлювався за те, щоб залишити його на посаді генпрокурора.
  • 25 вересня Білий дім оприлюднив текст телефонної розмови між Трампом і Зеленським.
  • Натомість Джуліані оприлюднив частину своєї переписки зі спецпредставником Держдепартаменту США з питань України Куртом Волкером, яка свідчить, що Волкер сконтактував Джуліані з помічником президента України Андрієм Єрмаком.
  • Трамп написав, що заслуговує на зустріч із держслужбовцем, який подав на нього скаргу після розмови з Зеленським і виклав суть розмови некоректно.
  • Джо Байден ще у 2015 році стверджував, що його син Хантер не має стосунку до корупційних схем в Україні. Хантер входив у раду директорів компанії Burisma Holdings Злочевського.
  • Руді Джуліані як адвокат Трампа шукав в Україні докази причетності українських політиків до спроб втручання в американські вибори в 2016 році.
  • Його син Ендрю Джуліані з березня 2017 року працює асистентом із комунікацій у Білому Домі.

Олена Рощенко, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: ЛуценкоСШАТрампЗеленськийскандал
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