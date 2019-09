Джуліані: Де звіт Луценка про Байдена?

Адвокат Дональда Трампа Рудольф Джуліані обурений заявами колишнього генпрокурора України Юрія Луценка з приводу скандалу довкола Байденів.

Джерело: Twitter Руді Джуліані

Пряма мова: "Я не можу повірити, наскільки сліпі наші ЗМІ. Вони сліпо використовують прокурора, який корупційно закрив справи проти сина Байдена та його корумпованої компанії.

Розслідування не було. Де звіт? Використовуйте здоровий глузд – ті, хто його не втратив. Проаналізуйте це…

Хабарництво пропонує щось цінне (гарантія критичної позики на суму 1,2 мільярда доларів) в обмін на офіційні дії (звільнення прокурора, корумпованого чи ні, який розслідує твого сина). Хвалько Байден визнає це. І якщо вам потрібна допомога з тим, чи знав він про сина, ще багато попереду".

