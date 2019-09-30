Джулиани: Где отчет Луценко о Байдене?
Адвокат Дональда Трампа Рудольф Джулиани возмущен заявлениями бывшего генпрокурора Украины Юрия Луценко по поводу скандала вокруг Байденов.
Источник: Twitter Руди Джулиани
Прямая речь: "Я не могу поверить, насколько слепы наши СМИ. Они слепо используют прокурора, который коррупционно закрыл дела против сына Байдена и его коррумпированной компании.
Расследования не было. Где отчет? Используйте здравый смысл – те, кто его не лишился. Проанализируйте это...
Взяточничество предлагает что-то ценное (гарантия критического займа на сумму 1,2 миллиарда долларов) в обмен на официальные действия (увольнение прокурора, коррумпированного или нет, который расследует твоего сына). Хвастун Байден признает это. И если вам нужна помощь с тем, знал ли он о сыне, еще многое впереди".
Bribery is offering anything of value ($1.2 billion critical loan guarantee) in exchange for official action (firing the prosecutor, corrupt or not, who is investigating your son). Bragging Biden admits it. And if you need help on whether he knew about son, plenty to come.— Rudy Giuliani (@RudyGiuliani) September 30, 2019
Этому предшествовало: Юрий Луценко заявил "The Washington Post", что Хантер Байден не нарушал законов Украины.
Еще в мае тогдашний генпрокурор Украины заявлял, что готов передать следователям США материалы по делам, где фигурировали экс-министр экологии Николай Злочевский и сын бывшего вице-президента США Джо Байдена Хантер.
Предыстория:
- В начале сентября "The Washington Post" писал, что президент США Дональд Трамп склонял президента Украины Владимира Зеленского открыть дело в отношении сына своего конкурента на выборах-2020 Джо Байдена.
- В США начали процедуру импичмента Трампа.
- 26 сентября Комитет по вопросам разведки Палаты представителей США обнародовал рассекреченную жалобу неназванного сотрудника американских спецслужб на разговор Трампа с Зеленским. Действующий президент США хвалил Юрия Луценко и высказывался за то, чтобы оставит его на должности генпрокурора.
- 25 сентября Белый дом обнародовал текст телефонного разговора между Трампом и Зеленським.
- В свою очередь, Джулиани обнародовал часть своей переписки со спецпредставителем Госдепартамента США по вопросам Украины Куртом Волкером, которая показывает, что Волкер связал Джулиани с помощником президента Украины Андреем Ермаком.
- Трамп написал, что заслуживает встречи с госслужащим, который подал на него жалобу после разговора с Зеленским и изложил суть разговора некорректно.
- Джо Байден еще в 2015 году утверждал, что его сын Хантер не имеет отношения к коррупционным схемам в Украине. Хантер входил в совет директоров компании Burisma Holdings Злочевского.
- Руди Джулиани как адвокат Трампа искал в Украине доказательства причастности украинских политиков к попыткам вмешательства в американские выборы в 2016 году.
- Его сын Эндрю Джулиани с марта 2017 года работает ассистентом по коммуникациям в Белом Доме.
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