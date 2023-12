Джулиани: Где отчет Луценко о Байдене?

Адвокат Дональда Трампа Рудольф Джулиани возмущен заявлениями бывшего генпрокурора Украины Юрия Луценко по поводу скандала вокруг Байденов.

Источник: Twitter Руди Джулиани

Прямая речь: "Я не могу поверить, насколько слепы наши СМИ. Они слепо используют прокурора, который коррупционно закрыл дела против сына Байдена и его коррумпированной компании.

Расследования не было. Где отчет? Используйте здравый смысл – те, кто его не лишился. Проанализируйте это...

Взяточничество предлагает что-то ценное (гарантия критического займа на сумму 1,2 миллиарда долларов) в обмен на официальные действия (увольнение прокурора, коррумпированного или нет, который расследует твоего сына). Хвастун Байден признает это. И если вам нужна помощь с тем, знал ли он о сыне, еще многое впереди".

Bribery is offering anything of value ($1.2 billion critical loan guarantee) in exchange for official action (firing the prosecutor, corrupt or not, who is investigating your son). Bragging Biden admits it. And if you need help on whether he knew about son, plenty to come.