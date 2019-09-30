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Джулиани: Где отчет Луценко о Байдене?

Понедельник, 30 сентября 2019, 13:47

Адвокат Дональда Трампа Рудольф Джулиани возмущен заявлениями бывшего генпрокурора Украины Юрия Луценко по поводу скандала вокруг Байденов.

Источник: Twitter Руди Джулиани

Прямая речь: "Я не могу поверить, насколько слепы наши СМИ. Они слепо используют прокурора, который коррупционно закрыл дела против сына Байдена и его коррумпированной компании.

Расследования не было. Где отчет? Используйте здравый смысл – те, кто его не лишился. Проанализируйте это...

Взяточничество предлагает что-то ценное (гарантия критического займа на сумму 1,2 миллиарда долларов) в обмен на официальные действия (увольнение прокурора, коррумпированного или нет, который расследует твоего сына). Хвастун Байден признает это. И если вам нужна помощь с тем, знал ли он о сыне, еще многое впереди".

Этому предшествовало: Юрий Луценко заявил "The Washington Post", что Хантер Байден не нарушал законов Украины.

Еще в мае тогдашний генпрокурор Украины заявлял, что готов передать следователям США материалы по делам, где фигурировали экс-министр экологии Николай Злочевский и сын бывшего вице-президента США Джо Байдена Хантер.

Знать больше: ''Американские горки'' Луценко. Украину втянули в предвыборную войну. Документ

Шантажировал ли Трамп Зеленского. Полный текст беседы

Предыстория:

  • В начале сентября "The Washington Post" писал, что президент США Дональд Трамп склонял президента Украины Владимира Зеленского открыть дело в отношении сына своего конкурента на выборах-2020 Джо Байдена.
  • В США заговорили об импичменте Трампа.
  • 26 сентября Комитет по вопросам разведки Палаты представителей США обнародовал рассекреченную жалобу неназванного сотрудника американских спецслужб на разговор Трампа с Зеленским. Действующий президент США хвалил Юрия Луценко и высказывался за то, чтобы оставит его на должности генпрокурора.
  • 25 сентября Белый дом обнародовал текст телефонного разговора между Трампом и Зеленським.
  • В свою очередь, Джулиани обнародовал часть своей переписки со спецпредставителем Госдепартамента США по вопросам Украины Куртом Волкером, которая показывает, что Волкер связал Джулиани с помощником президента Украины Андреем Ермаком.
  • Трамп написал, что заслуживает встречи с госслужащим, который подал на него жалобу после разговора с Зеленским и изложил суть разговора некорректно.
  • Джо Байден еще в 2015 году утверждал, что его сын Хантер не имеет отношения к коррупционным схемам в Украине. Хантер входил в совет директоров компании Burisma Holdings Злочевского.
  • Руди Джулиани как адвокат Трампа искал в Украине доказательства причастности украинских политиков к попыткам вмешательства в американские выборы в 2016 году.
  • Его сын Эндрю Джулиани с марта 2017 года работает ассистентом по коммуникациям в Белом Доме.

Алена Рощенко, УП
Темы: ЛуценкоСШАТрампЗеленскийскандал
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