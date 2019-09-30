“Замах” на Гонтареву: Порошенко натякнув на причетних і пообіцяв винагороду
П'ятий президент України Петро Порошенко обіцяє три мільйони гривень винагороди за інформацію про замовника та виконавців "замаху" на екс-главу НБУ Валерію Гонтареву.
Источник: Петро Порошенко у Facebook
Порошенко дослівно: "Недруги Гонтарєвої нині у фаворі. Думають, ніби Бога за бороду схопили. І впевнені, що сховають кінці у воду.
Щоби не дати не дуже активному слідству жодного шансу на бездіяльність, прийняв рішення призначити винагороду до трьох мільйонів гривень.
Це – тим, хто надасть достовірну інформацію про замовника та виконавців, про замахи на життя та майно Валерії Гонтарєвої, яка дозволить притягнути винних до відповідальності.
Коло осіб, на які падають підозри, не таке вже й широке. Пальцем тикнеш – і попадеш…"
Деталі: За словами Порошенка, Гонтаревій влаштували помсту за "сильні реформаторські кроки на посаді голови НБУ".
Цьому передувало: 28 вересня Порошенко разом з дружиною навідав Гонтареву в Лондоні.
Передісторія:
- Валерія Гонтарева очолювала Нацбанк у 2016 році під час націоналізації ПриватБанку, яким володів Ігор Коломойський. Зараз вона живе і працює у Великій Британії.
- 27 серпня Печерський райсуд Києва дав Держбюро розслідувань дозвіл на силовий привід Гонтаревої на допит у справі про ймовірні зловживання службовим становищем членами правління Нацбанку.
- 30 серпня екс-главу НБУ у центрі Лондона збив автомобіль.
- Гонтарева заявляла, що Коломойський погрожує їй, бо вона є його "головним ворогом".
- Вночі 5 вересня підпалили автомобіль, зареєстрований на невістку екс-голови НБУ, яку також звуть Валерія Гонтарева.
- 12 вересня Державне бюро розслідувань провело обшуки у київській квартирі, де прописана екс-голова НБУ.
- 17 вересня у Гореничах під Києвом згорів дотла дім Гонтаревих.