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"Покушение" на Гонтареву: Порошенко намекнул на причастных и пообещал вознаграждение

Понедельник, 30 сентября 2019, 19:48
Покушение на Гонтареву: Порошенко намекнул на причастных и пообещал вознаграждение

Пятый президент Украины Петр Порошенко обещает три миллиона гривен вознаграждения за информацию о заказчике и исполнителях "покушения" на экс-главу НБУ Валерию Гонтареву.

Источник: Петр Порошенко в Facebook

Порошенко дословно: "Недруги Гонтаревой сейчас в фаворе. Думают, что Бога за бороду схватили. И уверены, что спрячут концы в воду.

Чтобы не дать не очень активному следствию никаких шансов на бездействие, принял решение назначить вознаграждение до трех миллионов гривен.

Это - тем, кто предоставит достоверную информацию о заказчике и исполнителях, о покушениях на жизнь и имущество Валерии Гонтаревой, которая позволит привлечь виновных к ответственности.

Круг лиц, на которые падают подозрения, не так уж широк. Пальцем ткнешь - и попадешь..."

Детали: По словам Порошенко, Гонтаревой мстят за "сильные реформаторские шаги на посту главы НБУ".

Этому предшествовало: 28 сентября Порошенко вместе с женой посетил Гонтареву в Лондоне.

Предыстория:

  • Валерия Гонтарева возглавляла Нацбанк в 2016 году во время национализации ПриватБанка, которым владел Игорь Коломойский. Сейчас она живет и работает в Великобритании.
  • 27 августа Печерский райсуд Киева дал Госбюро расследований разрешение на силовой привод Гонтаревой на допрос по делу о возможных злоупотреблениях служебным положением членами правления Нацбанка.
  • 30 августа экс-главу НБУ в центре Лондона сбил автомобиль.
  • Гонтарева заявляла, что Коломойский угрожает ей, потому что она является его "главным врагом".
  • Ночью 5 сентября подожгли автомобиль, зарегистрированный на невестку экс-главы НБУ, которую также зовут Валерия Гонтарева.
  • 12 сентября Госбюро расследований провело обыски в киевской квартире, где прописана экс-глава НБУ.
  • 17 сентября в Гореничах под Киевом сгорел дотла дом Гонтаревой.

Украинская правда

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Темы: ПорошенкоГонтарева
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