"Покушение" на Гонтареву: Порошенко намекнул на причастных и пообещал вознаграждение
Пятый президент Украины Петр Порошенко обещает три миллиона гривен вознаграждения за информацию о заказчике и исполнителях "покушения" на экс-главу НБУ Валерию Гонтареву.
Источник: Петр Порошенко в Facebook
Порошенко дословно: "Недруги Гонтаревой сейчас в фаворе. Думают, что Бога за бороду схватили. И уверены, что спрячут концы в воду.
Чтобы не дать не очень активному следствию никаких шансов на бездействие, принял решение назначить вознаграждение до трех миллионов гривен.
Это - тем, кто предоставит достоверную информацию о заказчике и исполнителях, о покушениях на жизнь и имущество Валерии Гонтаревой, которая позволит привлечь виновных к ответственности.
Круг лиц, на которые падают подозрения, не так уж широк. Пальцем ткнешь - и попадешь..."
Детали: По словам Порошенко, Гонтаревой мстят за "сильные реформаторские шаги на посту главы НБУ".
Этому предшествовало: 28 сентября Порошенко вместе с женой посетил Гонтареву в Лондоне.
Предыстория:
- Валерия Гонтарева возглавляла Нацбанк в 2016 году во время национализации ПриватБанка, которым владел Игорь Коломойский. Сейчас она живет и работает в Великобритании.
- 27 августа Печерский райсуд Киева дал Госбюро расследований разрешение на силовой привод Гонтаревой на допрос по делу о возможных злоупотреблениях служебным положением членами правления Нацбанка.
- 30 августа экс-главу НБУ в центре Лондона сбил автомобиль.
- Гонтарева заявляла, что Коломойский угрожает ей, потому что она является его "главным врагом".
- Ночью 5 сентября подожгли автомобиль, зарегистрированный на невестку экс-главы НБУ, которую также зовут Валерия Гонтарева.
- 12 сентября Госбюро расследований провело обыски в киевской квартире, где прописана экс-глава НБУ.
- 17 сентября в Гореничах под Киевом сгорел дотла дом Гонтаревой.
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