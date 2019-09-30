"Покушение" на Гонтареву: Порошенко намекнул на причастных и пообещал вознаграждение

Пятый президент Украины Петр Порошенко обещает три миллиона гривен вознаграждения за информацию о заказчике и исполнителях "покушения" на экс-главу НБУ Валерию Гонтареву.

Источник: Петр Порошенко в Facebook

Порошенко дословно: "Недруги Гонтаревой сейчас в фаворе. Думают, что Бога за бороду схватили. И уверены, что спрячут концы в воду.

Чтобы не дать не очень активному следствию никаких шансов на бездействие, принял решение назначить вознаграждение до трех миллионов гривен.

Это - тем, кто предоставит достоверную информацию о заказчике и исполнителях, о покушениях на жизнь и имущество Валерии Гонтаревой, которая позволит привлечь виновных к ответственности.

Круг лиц, на которые падают подозрения, не так уж широк. Пальцем ткнешь - и попадешь..."

Детали: По словам Порошенко, Гонтаревой мстят за "сильные реформаторские шаги на посту главы НБУ".

Этому предшествовало: 28 сентября Порошенко вместе с женой посетил Гонтареву в Лондоне.

Предыстория: