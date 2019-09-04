Геращенко: Невиконання Росією наказу трибуналу може призвести до обмежень

Джерело: Facebook Ірини Геращенко.

Співголова фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко вважає, що за невиконання рішення Міжнародного трибуналу з морського права Росію можуть покарати.

Пряма мова: "25 травня трибунал з морського права прийняв рішення, що РФ має негайно звільнити військовополонених українських моряків і кораблі і протягом місяця прозвітувати про виконання.

На жаль, РФ проігнорувала цей вердикт, натомість, за підтримки Франції і Німеччини 25 червня повернулася у ПАРЄ. А українські моряки залишилися в Лефортово.

Невиконання РФ наказу трибуналу може стати підставою для введення обмежень для РФ . Обмеження вводяться державами-сторонами конвенції на їхній розсуд".

Геращенко цікаво, "чи наважаться наші європейські партнери вводити обмеження проти РФ, чи і надалі будуть обмежуватися занепокоєнням".

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