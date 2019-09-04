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Геращенко: Невиконання Росією наказу трибуналу може призвести до обмежень

Середа, 4 вересня 2019, 10:28

Джерело: Facebook Ірини Геращенко.

Співголова фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко вважає, що за невиконання рішення Міжнародного трибуналу з морського права Росію можуть покарати.

Пряма мова: "25 травня трибунал з морського права прийняв рішення, що РФ має негайно звільнити військовополонених українських моряків і кораблі і протягом місяця прозвітувати про виконання.

На жаль, РФ проігнорувала цей вердикт, натомість, за підтримки Франції і Німеччини 25 червня повернулася у ПАРЄ. А українські моряки залишилися в Лефортово.

Невиконання РФ наказу трибуналу може стати підставою для введення обмежень для РФ . Обмеження вводяться державами-сторонами конвенції на їхній розсуд".

Геращенко цікаво, "чи наважаться наші європейські партнери вводити обмеження проти РФ, чи і надалі будуть обмежуватися занепокоєнням".

Передісторія:

  • 25 травня 2019 року Постійно діючий трибунал, створений у відповідності до Конвенції ООН з морського права, вирішив, що необхідно вимагати від Росії звільнити три затримані в листопаді 2018 року українські кораблі, 24 затриманих моряків – та дозволити їм повернення в Україну.
  • Росія досі не звільнила моряків, яких Україна вважає військовополоненими.
  • Із кінця серпня точаться чутки про великий обмін утримуваними особами між Україною та Росією, частиною якого можуть стати і моряки. Але і про цей обмін ще домовляються.

"Українська правда" в Threads

Теми: РосіяморякисудГеращенко Ірина
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