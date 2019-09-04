Колишні посадовці фінансували "ДНР", продаючи ліки – СБУ

Джерело: СБУ.

Служба безпеки України блокувала у Києві та Дніпрі "механізм фінансування" терористичної діяльності так званої "ДНР" шляхом реалізації лікарських засобів.

Деталі: Оперативники спецслужби встановили, що з 2015 року фігуранти провадження, частина яких були високопосадовцями до 2014 року, створили декілька аптечних мереж. Вони були зареєстровані та діяли як на підконтрольній українській владі території, так і на території ОРДО.

Використовуючи реквізити банківських установ, що діють на тимчасово окупованих територіях, всупереч чинному законодавству України, зловмисники систематично перераховували кошти до "податкових" органів псевдореспубліки "ДНР".

Правоохоронці провели обшуки за місцями проживання та роботи фігурантів справи у Києві та Дніпрі, під час яких вилучили готівку, злитки дорогоцінних металів та інші цінності на суму понад 5 мільйонів гривень.

Виявлено також мобільні телефони з листуванням щодо проведення незаконної діяльності, комп’ютери та серверне обладнання, на яких зберігаються дані про деталі функціонування механізму, документацію фінансово-господарського характеру, що свідчать про взаємодію фігурантів з представниками "ДНР", а також документи щодо операцій із виведення коштів підконтрольних підприємств у тіньовий обіг.

Керівнику аптечних мереж повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 Кримінального кодексу України (фінансування тероризму).

Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави.

Триває слідство, встановлюються інші особи, причетні до фінансової оборудки.