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В Алжирі вимагають призначити вибори нового президента

Субота, 7 вересня 2019, 03:22

В Алжирі відновилися акції протесту з політичними вимогами, серед яких усунення від влади представників чинного тимчасового уряду та вибори нового президента.

Про це з посиланням на місцеве ЗМІ повідомляє Укрінформ.

"Сотні протестувальників пройшли у п'ятницю, 6 вересня, головними вулицями столиці Алжиру, щоб повторити політичні вимоги, серед яких усунення від влади представників чинного тимчасового уряду", - йдеться у повідомленні.

Нові протести відбуваються за кілька днів після того, як очільник військових генерал-лейтенант Ахмед Гайх Салах закликав тимчасовий уряд організувати проведення президентських виборів у грудні.

Деякі лідери та представники партійних організацій назвали проведення виборів якомога швидше неминучим, оскільки тримісячний термін тимчасового президента Абделкадера Бенсала закінчився на початку липня.

Теми: вибори
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