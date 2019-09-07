Посли країн G7 очікують звільнення інших українців

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Субота, 7 вересня 2019, 18:04

Посли країн "Великої сімки" (G7) привітали звільнення утримуваних в Росії українців і висловили надію на звільнення інших українських громадян.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в заяві групи G7 в Twitter.

"Посли країн G7 вітають звільнення 35 утримуваних українців і разом з українським народом поділяють радість їх повернення додому. Ми вітаємо українську владу з цим звершенням. Ми пам'ятаємо про інших ув'язнених і сподіваємося на їх швидке звільнення", - йдеться в повідомленні.

Що було раніше: 7 вересня між Україною і Росією відбувся масштабний обмін утримуваними особами у форматі "35 на 35".

В Україну в рамках обміну прибули 35 українців, серед яких політв’язні Олег Сенцов, Олександр Кольченко, Володимир Балух, Роман Сущенко, Микола Карпюк, Станіслав Клих, Павло Гриб, Євген Панов, Артур Панов, Едем Бекіров, Олексій Сизанович, а також захоплені Росією біля Керченської протоки моряки.

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