Обмін з РФ: Австралія розчарована видачею Цемаха Росії
Австралія розчарована тим, що фігуранта справи про катастрофу МН17 Володимира Цемаха було видано РФ в рамках обміну утримуваними особами за формулою "35 на 35".
Джерело: заява міністра закордонних справ Австралії Маріси Пейн.
Деталі: "Уряд Австралії просив уряд України забезпечити, щоб Цемах залишався доступним для допиту слідчими Об'єднаної слідчої групи (JIT), включаючи федеральну поліцію Австралії, і висловлював глибоку стурбованість перспективою його включення до будь-яких списків на обмін полоненими", - йдеться у заяві .
"Ми визнаємо, що Україна зіткнулася з величезним тиском з боку Російської Федерації, щоб Цемаха було включено до списків цього обміну. Однак забезпечити правосуддя над Цемахом буде складніше, якщо він перебуватиме в Росії. Це буде особливо розчаровуючим для сімей жертв катастрофи МН17", - заявила глава МЗС Австралії.
Пейн зазначила, що уряд Австралії вітає підтвердження від прокурора Нідерландів про те, що звільнення Цемаха не вплине на початок судового розгляду щодо чотирьох підозрюваних у справі МН17, який розпочнеться у березні 2020 року.
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Передісторія:
- 5 вересня Апеляційний суд Києва відпустив Цемаха під особисте зобов'язання.
- У Генпрокуратурі повідомили, що Цемах зобов'язаний не відлучатися з населеного пункту, в якому проживає, однак проблема в тому, що бойовик проживав на тимчасово окупованій території.
- Міністр закордонних справ Нідерландів Стефан Блок заявив, що тісно контактує з українською владою стосовно звільнення Цемаха. Однак при цьому наголосив, що останні повідомлення з Києва "викликають багато запитань".
- Також Блок повідомив, що Нідерланди змогли допитати Цемаха у справі МН17 і просили Україну не видавати його Росії.
- 7 вересня відбувся обмін утримуваними особами, в ході якого Цемаха було видано РФ.
- Президент Володимир Зеленський і глава СБУ Іван Баканов заявили, що Цемаха було допитано, і що через нього міг зірватися обмін між Україною і РФ.
- Нідерландські видання NOS і Nu.nl повідомили, що прокуратура Нідерландів попросила РФ видати Цемаха, однак у посольстві РФ у Нідерландах заявили, що до них щодо екстрадиції Цемаха не зверталися.