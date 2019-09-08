Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Обмін з РФ: Австралія розчарована видачею Цемаха Росії

Неділя, 8 вересня 2019, 23:06
Обмін з РФ: Австралія розчарована видачею Цемаха Росії

Австралія розчарована тим, що фігуранта справи про катастрофу МН17 Володимира Цемаха було видано РФ в рамках обміну утримуваними особами за формулою "35 на 35". 

Джерело: заява міністра закордонних справ Австралії Маріси Пейн.

Деталі: "Уряд Австралії просив уряд України забезпечити, щоб Цемах залишався доступним для допиту слідчими Об'єднаної слідчої групи (JIT), включаючи федеральну поліцію Австралії, і висловлював глибоку стурбованість перспективою його включення до будь-яких списків на обмін полоненими", - йдеться у заяві .

"Ми визнаємо, що Україна зіткнулася з величезним тиском з боку Російської Федерації, щоб Цемаха було включено до списків цього обміну. ​​Однак забезпечити правосуддя над Цемахом буде складніше, якщо він перебуватиме в Росії. Це буде особливо розчаровуючим для сімей жертв катастрофи МН17", - заявила глава МЗС Австралії.

Пейн зазначила, що уряд Австралії вітає підтвердження від прокурора Нідерландів про те, що звільнення Цемаха не вплине на початок судового розгляду щодо чотирьох підозрюваних у справі МН17, який розпочнеться у березні 2020 року. 

Читайте також:

Обмін полоненими. Як Зеленський домовився з Путіним про звільнення заручників Кремля

Цемаха відпустили. Реакція соцмереж

Справа Цемаха і обмін полоненими. Коли українці зможуть повернутися додому

Передісторія:

  • 5 вересня Апеляційний суд Києва відпустив Цемаха під особисте зобов'язання.  
  • У Генпрокуратурі повідомили, що Цемах зобов'язаний не відлучатися з населеного пункту, в якому проживає, однак проблема в тому, що бойовик проживав на тимчасово окупованій території.
  • Міністр закордонних справ Нідерландів Стефан Блок заявив, що тісно контактує з українською владою стосовно звільнення Цемаха. Однак при цьому наголосив, що останні повідомлення з Києва "викликають багато запитань". 
  • Також Блок повідомив, що Нідерланди змогли допитати Цемаха у справі МН17 і просили Україну не видавати його Росії.
  • 7 вересня відбувся обмін утримуваними особами, в ході якого Цемаха було видано РФ. 
  • Президент Володимир Зеленський і глава СБУ Іван Баканов заявили, що Цемаха було допитано, і що через нього міг зірватися обмін між Україною і РФ.
  • Нідерландські видання NOS і Nu.nl повідомили, що прокуратура Нідерландів попросила РФ видати Цемаха, однак у посольстві РФ у Нідерландах заявили, що до них щодо екстрадиції Цемаха не зверталися

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: MH17РосіяполоненіАвстралія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд

Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС

Усі новини...
MH17
Зеленський може скасувати візит до Німеччини через "злив" у ЗМІ
МЗС РФ викликало посла Нідерландів через розслідування MH17, яке звинуватило Путіна
У Нідерландах пропонували вислати посла РФ через причетність Путіна до збиття MH17, прем'єр відмовився
Останні новини
23:42
ОновленоРосіяни запустили ударні БпЛА, також є ракетна небезпека в кількох областях
23:26
Bloomberg: Байден запропонував зміни, які підвищують шанси на допомогу Україні
23:15
Економічні новини 13 грудня: "Київстар" поступово відновлює зв'язок, обшуки у столичному метрополітені
23:02
Зеленський: Україна виконала свою частину роботи у виконанні рекомендацій ЄС
22:41
Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня
22:24
НАТО збільшив спільний військовий бюджет на 2024 рік на 12%
22:07
Місцева влада заборонила польським перевізникам заблокувати кордон у Дорогуську
21:52
відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ
21:25
Через удар РФ у слюсаря в Одесі двічі зупинилося серце, і він помер
21:23
Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор
Усі новини...
Реклама: