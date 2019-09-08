Обмін з РФ: Австралія розчарована видачею Цемаха Росії

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Неділя, 8 вересня 2019, 23:06

Австралія розчарована тим, що фігуранта справи про катастрофу МН17 Володимира Цемаха було видано РФ в рамках обміну утримуваними особами за формулою "35 на 35". 

Джерело: заява міністра закордонних справ Австралії Маріси Пейн.

Деталі: "Уряд Австралії просив уряд України забезпечити, щоб Цемах залишався доступним для допиту слідчими Об'єднаної слідчої групи (JIT), включаючи федеральну поліцію Австралії, і висловлював глибоку стурбованість перспективою його включення до будь-яких списків на обмін полоненими", - йдеться у заяві .

"Ми визнаємо, що Україна зіткнулася з величезним тиском з боку Російської Федерації, щоб Цемаха було включено до списків цього обміну. ​​Однак забезпечити правосуддя над Цемахом буде складніше, якщо він перебуватиме в Росії. Це буде особливо розчаровуючим для сімей жертв катастрофи МН17", - заявила глава МЗС Австралії.

Пейн зазначила, що уряд Австралії вітає підтвердження від прокурора Нідерландів про те, що звільнення Цемаха не вплине на початок судового розгляду щодо чотирьох підозрюваних у справі МН17, який розпочнеться у березні 2020 року. 

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Передісторія:

  • 5 вересня Апеляційний суд Києва відпустив Цемаха під особисте зобов'язання.  
  • У Генпрокуратурі повідомили, що Цемах зобов'язаний не відлучатися з населеного пункту, в якому проживає, однак проблема в тому, що бойовик проживав на тимчасово окупованій території.
  • Міністр закордонних справ Нідерландів Стефан Блок заявив, що тісно контактує з українською владою стосовно звільнення Цемаха. Однак при цьому наголосив, що останні повідомлення з Києва "викликають багато запитань". 
  • Також Блок повідомив, що Нідерланди змогли допитати Цемаха у справі МН17 і просили Україну не видавати його Росії.
  • 7 вересня відбувся обмін утримуваними особами, в ході якого Цемаха було видано РФ. 
  • Президент Володимир Зеленський і глава СБУ Іван Баканов заявили, що Цемаха було допитано, і що через нього міг зірватися обмін між Україною і РФ.
  • Нідерландські видання NOS і Nu.nl повідомили, що прокуратура Нідерландів попросила РФ видати Цемаха, однак у посольстві РФ у Нідерландах заявили, що до них щодо екстрадиції Цемаха не зверталися

Українська правда

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Теми: MH17 Росія полонені Австралія


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