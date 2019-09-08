Обмін з РФ: Австралія розчарована видачею Цемаха Росії

Австралія розчарована тим, що фігуранта справи про катастрофу МН17 Володимира Цемаха було видано РФ в рамках обміну утримуваними особами за формулою "35 на 35".

Джерело: заява міністра закордонних справ Австралії Маріси Пейн.

Деталі: "Уряд Австралії просив уряд України забезпечити, щоб Цемах залишався доступним для допиту слідчими Об'єднаної слідчої групи (JIT), включаючи федеральну поліцію Австралії, і висловлював глибоку стурбованість перспективою його включення до будь-яких списків на обмін полоненими", - йдеться у заяві .

"Ми визнаємо, що Україна зіткнулася з величезним тиском з боку Російської Федерації, щоб Цемаха було включено до списків цього обміну. ​​Однак забезпечити правосуддя над Цемахом буде складніше, якщо він перебуватиме в Росії. Це буде особливо розчаровуючим для сімей жертв катастрофи МН17", - заявила глава МЗС Австралії.

Пейн зазначила, що уряд Австралії вітає підтвердження від прокурора Нідерландів про те, що звільнення Цемаха не вплине на початок судового розгляду щодо чотирьох підозрюваних у справі МН17, який розпочнеться у березні 2020 року.

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