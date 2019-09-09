Рябошапка назвав справу Шеремета серед пріоритетів: Журналістів не можна вбивати
Джерело: інтерв'ю генпрокурора "РБК-Україна"
Генеральний прокурор Руслан Рябошпака називає пріоритетним розслідування резонансних кримінальних справ, в тому числі журналіста "Української правди" Павла Шеремета.
Пряма мова до питання, на які справи звертає увагу очільник МВС Аваков: "Є дві справи, про які ми говорили з Арсеном Борисовичем. Одна стосується дуже відомого журналіста Павла Шеремета. Інша пов'язане з Одесою. Не буду розкривати деталі, але воно теж резонансне і на слуху".
"... Для нас же важливо показати, що журналістів не можна вбивати і що на це буде відповідь держави навіть через три або п'ять років, але винні будуть сидіти в тюрмі".
Деталі: Серед пріоритетів роботи Рябошапка також назвав розслідування справ, пов'язаних з розслідуванням злочинів проти євромайданівців, злочинів, скоєних "елітою", в тому числі корупцію, повернення в бюджет держави вкрадених активів.
Нагадаємо:
29 серпня в перший день роботи нового парламенту депутати проголосували за призначення Руслана Рябошапки новим генеральним прокурором.
На зустрічі з підлеглими в ГПУ Рябошапка заявив, що в правовому сенсі "хоче крові": має намір регулярно притягати до відповідальності високопоставлених чиновників і повернути державі максимальний обсяг вкрадених активів.
Передісторія
- 20 липня у треті роковини вбивства Шеремета його колеги заявили, що міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, генпрокурор Юрій Луценко та голова Нацполіції Сергій Князєв мають піти у відставку через нерозслідування загибелі журналіста.
- Луценко, в свою чергу, заявив, що у розслідуванні "є гарячі версії".
- Президент Володимир Зеленський, після того, як керівник Національної поліції Сергій Князєв ознайомив його віч-на-віч із таємними матеріалами справи, заявив, що у справі про вбивство Шеремета буде результат, але потрібен новий генеральний прокурор.
- У серпні 2018 року генпрокурор Юрій Луценко заявив, що у розслідуванні справи про загибель Павла Шеремета за останній місяць з’явилася "ниточка", за якою йдуть "активні слідчі дії".
- У травні 2019 року Луценко заявив про "серйозний прогрес" у розслідуванні вбивства Шеремета. Однак що саме мав на увазі генпрокурор, залишилося незрозумілим.
- Один з керівників "Української правди" Павло Шеремет загинув від вибуху вранці 20 липня 2016 року. Йому підклали вибухівку під автомобіль.
- Слідство схиляється до версії про професійні мотиви убивства, але за три роки ні організаторів, ні виконавців вибуху не встановило.
- Комітет захисту журналістів (CPJ) констатував, що за рік розслідування вбивства Шеремета не дало результатів – і запропонував провести міжнародне розслідування. Там не виключають, що до вбивства Шеремета можуть бути причетна влада Білорусі, Росії й України.
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