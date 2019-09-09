Рябошапка назвав справу Шеремета серед пріоритетів: Журналістів не можна вбивати

Джерело: інтерв'ю генпрокурора "РБК-Україна"

Генеральний прокурор Руслан Рябошпака називає пріоритетним розслідування резонансних кримінальних справ, в тому числі журналіста "Української правди" Павла Шеремета.

Пряма мова до питання, на які справи звертає увагу очільник МВС Аваков: "Є дві справи, про які ми говорили з Арсеном Борисовичем. Одна стосується дуже відомого журналіста Павла Шеремета. Інша пов'язане з Одесою. Не буду розкривати деталі, але воно теж резонансне і на слуху".

"... Для нас же важливо показати, що журналістів не можна вбивати і що на це буде відповідь держави навіть через три або п'ять років, але винні будуть сидіти в тюрмі".

Деталі: Серед пріоритетів роботи Рябошапка також назвав розслідування справ, пов'язаних з розслідуванням злочинів проти євромайданівців, злочинів, скоєних "елітою", в тому числі корупцію, повернення в бюджет держави вкрадених активів.

Нагадаємо:

29 серпня в перший день роботи нового парламенту депутати проголосували за призначення Руслана Рябошапки новим генеральним прокурором.

На зустрічі з підлеглими в ГПУ Рябошапка заявив, що в правовому сенсі "хоче крові": має намір регулярно притягати до відповідальності високопоставлених чиновників і повернути державі максимальний обсяг вкрадених активів.

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