Луценко заявив, що у справі вбивства Шеремета є "серйозний прогрес"

Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що у правоохоронних органів є серйозний прогрес у розслідуванні справи вбивства одного із керівників "Української правди" Павла Шеремета.

Про це він сказав в інтерв'ю Liga.net.

У Генпрокурора запитали, що він може сказати за рік після того, як заявив, що правоохоронці не можуть знайти замовників вбивства Шеремета.

"Минулого тижня я провів заслуховування цієї справи. У нас є серйозний прогрес. Ми бачимо певних осіб. Коли відбудуться певні процесуальні дії, я скажу про це", - заявив Луценко.

"Але я дуже задоволений результатом, які отримала Нацполіція і прокурори. Більше нічого сказати не можу", - додав він.

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