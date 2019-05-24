Луценко заявив, що у справі вбивства Шеремета є "серйозний прогрес"
П'ятниця, 24 травня 2019, 16:19
Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що у правоохоронних органів є серйозний прогрес у розслідуванні справи вбивства одного із керівників "Української правди" Павла Шеремета.
Про це він сказав в інтерв'ю Liga.net.
У Генпрокурора запитали, що він може сказати за рік після того, як заявив, що правоохоронці не можуть знайти замовників вбивства Шеремета.
"Минулого тижня я провів заслуховування цієї справи. У нас є серйозний прогрес. Ми бачимо певних осіб. Коли відбудуться певні процесуальні дії, я скажу про це", - заявив Луценко.
"Але я дуже задоволений результатом, які отримала Нацполіція і прокурори. Більше нічого сказати не можу", - додав він.
Нагадаємо:
- Один з керівників "Української правди" Павло Шеремет загинув від вибуху вранці 20 липня 2016 року. Йому підклали вибухівку під автомобіль.
- Журналісти "Слідство.Інфо" у документальному фільмі "Вбивство Павла", спираючись на записи камер спостереження в районі вибуху, встановили, що вибухівку вночі заклала під авто жінка, її прикривав чоловік – вони перебували поруч із місцем вибуху і вранці 20 липня.
- Крім того, тієї ночі під будинком, де жив Шеремет, стояли підозрілі червоний "Мерседес" і сіра "Шкода", водій останньої Ігор Устименко виявився колишнім працівником СБУ, Устименка допитали.
- Потім у поліції визнали, що припустилися помилок при розслідуванні вбивства Шеремета.
- Слідство схиляється до версії про професійні мотиви убивства, але ні організаторів, ні виконавців вибуху не встановило.
- На початку розслідування Порошенко називав його справою честі поліції й обіцяв зробити все, щоб винних покарали.
- У травні 2017 року президент зізнався, що чекав кращого результату.
- За два з половиною роки після смерті відомого білоруського, російського та українського журналіста його зухвале вбивство досі не розслідуване. А правоохоронці не відповідають на більшість питань журналістів.
- У ГПУ говорили, що провели понад 20 експертиз у справі, однак про підозру все ще нікому не повідомили.
- Керівник Комітету захисту журналістів (CPJ) Джоел Саймон заявив, що той факт, що вбивство журналіста за понад 2,5 роки не розкрили, вкрай бентежить і засмучує. І можливо є сили, які стримують просування розслідування у цій справі.
- 27 лютого 2018 року цивільна дружина Шеремета Олена Притула звернулася до генпрокурора з заявою, в якій просила розслідувати цю справу як теракт, який призвів до загибелі людини.
- Також Притула звернулась до суду зі скаргою, в якій вимагає визнати її потерпілою та перекваліфікувати справу на теракт.