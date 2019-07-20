Луценко заявив про "гарячі версії" у справі Шеремета

Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що у розслідуванні вбивства журналіста Павла Шеремета "є гарячі версії".

Про це Луценко повідомив у треті роковини вбивства журналіста на своїй сторінці у Facebook.

"Вчора (19 липня - ред.) заслухав черговий щоквартальний звіт начальника Нацполіції та начальника карного розшуку у справі вбивства Шеремета. Допитано сотні осіб. Перевірено десятки тисяч. Залучені іноземні фахівці. Є гарячі версії", - заявив генпрокурор.

Раніше 20 липня президент Володимир Зеленський заявив, що чекає на доповідь від генпрокурора, глави МВС, глави Нацполіції та голови СБУ у справі щодо вбивства журналіста Павла Шеремета.

Разом з тим слідство у справі вбивства журналіста стверджує, що протягом третього року розслідування допитало 200 осіб і вже доповіло про хід розслідування Зеленському, про що так повідомив і його офіс.

Читайте також:

3 роки без відповіді. Що відбувається у розслідуванні вбивства Павла Шеремета

Нагадаємо: