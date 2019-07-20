Роковини вбивства Шеремета: Аваков і Луценко мають піти у відставку – заява
Через нерозкриття вбивства журналіста Павла Шеремета міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, генпрокурор Юрій Луценко та голова Нацполіції Сергій Князєв мають піти у відставку.
Про це йдеться у заяві Української правди до третіх рокових вбивства Шеремета.
Автори заяви наголошують, що останній публічний звіт з приводу вбивства Шеремета мав місце на прес-конференції глави МВС, яка відбулася ще у лютому 2017 року.
"Документальний фільм-розслідування "Слідства. Інфо" виявив купу помилок у роботі слідства. Завдяки нашим колегам, а не роботі слідчих, ми змогли дізнатися невідомі обставини вбивства Шеремета. Нацполіції та Генпрокуратурі не залишалося нічого іншого, як визнати ці помилки. Прикро, що відповідальності за них так ніхто й не поніс", - зазначено у зверненні.
"Ми вимагаємо політичної відповідальності для керівників правоохоронних органів, які так і не змогли дати відповіді на запитання "Хто вбив Павла?". Ми наголошуємо, що міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, генеральний прокурор Юрій Луценко та голова Національної поліції Сергій Князєв через нерозкриття вбивства відомого журналіста мають піти у відставку... Cподіваємося, що парламент IX скликання підтримає цей запит суспільства на встановлення справедливості", - йдеться у заяві.
"Також ми вимагаємо від президента Володимира Зеленського сформувати робочу групу з представників правоохоронних органів, яка б могла прозвітувати перед суспільством про те, що було зроблено у розслідуванні цієї справи за останні три роки, а також дати новий імпульс розкриттю цього злочину ... Сподіваємося, що розкриття вбивства Шеремета є справою честі для України і для нового президента також", - зазначають автори заяви.
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Нагадаємо:
- Один з керівників "Української правди" Павло Шеремет загинув від вибуху вранці 20 липня 2016 року. Йому підклали вибухівку під автомобіль.
- Слідство схиляється до версії про професійні мотиви убивства, але за три роки ні організаторів, ні виконавців вибуху не встановило.
- Поліція кваліфікувала вбивство за статтею "умисне вбивство, вчинене способом, небезпечним для життя багатьох осіб".
- Журналісти "Слідство.Інфо" у документальному фільмі "Вбивство Павла", спираючись на записи камер спостереження в районі вибуху, встановили: вибухівку вночі заклала під авто жінка, її прикривав чоловік. Зловмисники перебували поруч із місцем вибуху і вранці 20 липня.
- Крім того, тієї ночі під будинком, де жив Шеремет, стояли підозрілі червоний "Мерседес" і сіра "Шкода". Водій останньої Ігор Устименко виявився колишнім працівником СБУ. У Службі безпеки заявили, що він не виконував завдань відомства. Втім, Устименка допитали.
- Потім у поліції визнали, що припустилися помилок при розслідуванні вбивства Шеремета.
- Комітет захисту журналістів (CPJ) констатував, що за рік розслідування вбивства Шеремета не дало результатів – і запропонував провести міжнародне розслідування. Там не виключають, що до вбивства Шеремета можуть бути причетні влади Білорусі, Росії й України.
- П’ятий президент Петро Порошенко на початку розслідування називав його справою честі поліції й обіцяв зробити все, щоб винних покарали. У травні 2017 року президент зізнався, що чекав кращого результату.
- У вересні 2017 року стало відомо, що головне слідче управління Нацполіції засекретило всі судові рішення у справі про вбивство Павла Шеремета задля захисту життя осіб, "які беруть участь у кримінальному судочинстві".
- У Центрі дослідження корупції й організованої злочинності вважають, що до вбивства журналіста Павла Шеремета причетна українська влада.
- У лютому 2018 року редактор-засновник "Української правди" Олена Притула виступила з вимогою до генпрокурора Юрія Луценка розслідувати загибель журналіста УП Павла Шеремета у 2016 році як терористичний акт.
- 13 квітня 2018 року заступник глави СБУ Віктор Кононенко констатував, що за майже 2 роки розслідування слідство не має реальної доказової бази у справі про вбивство Шеремета.
- У серпні 2018 року у ГПУ заявили, що не знайшли підстав вважати вбивство Шеремета терактом.
- Цивільна дружина Шеремета Олена Притула звернулась до суду зі скаргою, в якій вимагає визнати її потерпілою та перекваліфікувати справу на теракт.
- У червні 2019 року Міжнародна організація "Комітет захисту журналістів" (CPJ) закликала президента Володимира Зеленського притягнути до відповідальності винних у вбивстві журналіста Павла Шеремета та допомогти звільнити низку журналістів із місць несвободи.
- 19 липня у Нацспілці журналістів України заявили, що першим питанням для ради з питань свободи слова при президенті має стати звіт силовиків з розслідування вбивства журналіста УП Павла Шеремета.