"Не думаю про Мілан": Шевченку запропонували замінити Джампаоло

Тренер національної збірної України Андрій Шевченко наполягає, що з ним не зв'язувалося керівництво Мілану і він залишається в Україні.

Джерело: Football Italia

Пряма мова Шевченка: "Я люблю Мілан, але клуб зі мною не зв'язувався, і на професійному рівні я зараз не думаю про Мілан.

Усі мої зусилля зосереджені на моїй країні. Я хочу поїхати на Євро-2020 зі своїми гравцями.

Зараз я тут, у Мілані, але це тому, що стежу за українськими гравцями, а після гри в Аталанті піду на вечерю з моїми міланськими друзями. Це просто спілкування, тому що ми всі ще хороші друзі".

Деталі: Як повідомляють ЗМІ, Шевченко запропонували замінити Марко Джампаоло. Новий тренер Мілану програв чотири з перших шести ігор серії А.

Шевченко висловив надію, що Мілан "скоро стане на ноги" і в цьому йому можуть допомогти Паоло Мальдіні чи Звонімір Бобан.

Іншими потенційними кандидатами на пост тренера є Клаудіо Раньєрі і Руді Гарсія.