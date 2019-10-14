Арахамія надасть СБУ дані про факти оплати участі в акціях проти капітуляції
Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія вибачився перед учасниками акцій "Ні капітуляції" за слова про проплачену участь та пообіцяв надати СБУ інформацію щодо підкупу мітингарів.
Джерело: Facebook-сторінка Арахамії
Деталі: Депутат заявив, що не хотів образити тих, хто прийшов на акції з ідеологічних міркувань.
Передісторія:
- Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що його знайомим атовцям пропонували по тисячі гривень за участь в акціях проти капітуляції.
Нагадаємо:
- 1 жовтня президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна погодила так звану "формулу Штайнмаєра" щодо виборів на окупованому Донбасі і пояснив, що вони пройдуть лише після виведення всіх військ і за Конституцією та законами України.
- Згода України на "формулу Штайнмаєра" викликали протести в Києві, по всій Україні і навіть за кордоном.
- На Майдані Незалежності в центрі Києва 6 жовтня проходило віче "Зупинимо капітуляцію".
- Глава Офісу президента Андрій Богдан опублікував допис у Facebook із нібито скріншотами переписки про те, що людей збирали на Майдан за гроші.
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