Арахамія надасть СБУ дані про факти оплати участі в акціях проти капітуляції

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія вибачився перед учасниками акцій "Ні капітуляції" за слова про проплачену участь та пообіцяв надати СБУ інформацію щодо підкупу мітингарів.

Джерело: Facebook-сторінка Арахамії

Деталі: Депутат заявив, що не хотів образити тих, хто прийшов на акції з ідеологічних міркувань.

Передісторія:

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що його знайомим атовцям пропонували по тисячі гривень за участь в акціях проти капітуляції.

Нагадаємо: