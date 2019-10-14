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Пристайко: "Нормандский саммит" в ноябре - последний шанс "Минска"

Понедельник, 14 октября 2019, 16:06
Пристайко: Нормандский саммит в ноябре - последний шанс Минска
фото - Укринформ

Лидеры Украины, России, Франции и Германии могут провести саммит в Париже в середине ноября, если Киев и пророссийские сепаратисты на востоке Украины смогут поддерживать прекращение огня.

Как сообщает "Европейская правда", об этом 14 октября в интервью Reuters заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

Говоря перед встречей с министрами иностранных дел ЕС в Люксембурге, Пристайко сказал, что саммит может последовать после семидневного прекращения огня и отвода легкого оружия.

"У нас есть некоторые даты ... мы стремимся к середине следующего месяца, где-то около середины ноября", - сказал он.

"Мы открыто сказали всем, что делаем, возможно, последнюю честную попытку идти минским путем", - заявил глава МИД.

"Если это не сработает, нам придется искать какой-то план Б", - добавил Пристайко, отказавшись говорить, что это может быть за план.

Ранее Пристайко сообщил, что советники лидеров Украины, Германии, Франции и России уже согласовали итоговый документ "нормандской встречи. 

Напомним,

  • В ходе "пресс-марафона" 10 октября Зеленский заявил, что ожидает даты "нормандского формата" уже на следующей неделе. Президент надеется, что лидеры стран встретятся в ноябре.
  • В свою очередь помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков заявил, что сроки проведения саммита в "нормандском формате" пока не обсуждались, но, учитывая график Владимира Путина, в октябре встреча вряд ли состоится.
  • Россия выдвинула условие для встречи лидеров Украины и РФ: для этого Киев должен подписать так называемую "формулу Штайнмайера", которую согласовали на встрече в сентябре советники президентов.
  • Разведение сил в Петровском и Золотом также является условием для проведения саммита "нормандской четверки".
  • 1 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил о достижении на встрече Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе договоренности о начале разведения войск в Петровском и Золотом.
  • 7 октября глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что разведение войск в Петровском и Золотом, которое должно было начаться 7 октября, не состоится, поскольку боевики нарушили договоренность.
  • У Путина заявили, что Украина 9 октября "под надуманным предлогом" обстрелов сорвала разведение сил на Донбассе в районе населенных пунктов Золотое и Петровское.

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Темы: ДонбассМинские соглашенияРосcияПристайко
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