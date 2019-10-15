Шевчук рвется обратно в КС
Станислав Шевчук требует восстановить его в должности судьи и главы Конституционного суда на основании решения Окружного админсуда Киева.
Источник: пост Шевчука в Facebook
Прямая речь: "Я благодарю всех, кто откликнулся на мое приглашение и присутствовал у здания Конституционного суда Украины во время подачи мною заявления об исполнении решения Окружного административного суда Киева, согласно которому я восстановлен в должности судьи и в должности главы КС.
Я подал заявление и заверенную копию решения ОАСК в Конституционный суд.
Надеюсь, что КСУ не будет нарушать требования Конституции Украины, КАС и Уголовного кодекса и выполнит решение суда. Решение административного суда должно быть выполнено немедленно".
Детали: Шевчук видит кризис конституционной юстиции и обещает приложить все усилия, чтобы в Украине был "профессиональный, авторитетный и беспристрастный суд, который защищает Конституцию и права человека".
Этому предшествовало: 11 октября судья Окружного админсуда Киева Андрей Федорчук постановил восстановить Станислава Шевчука в должности судьи и главы Конституционного суда.
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Предыстория:
- 14 мая судьи Конституционного суда на специальном заседании проголосовали за увольнение судьи Станислава Шевчука на основании выводов постоянной комиссии по вопросам регламента и этики. Увольнение Шевчука поддержали 12 из 18 судей.
- Шевчук назвал свое увольнение "переворотом" в интересах Петра Порошенко.
- 14 мая новой главой КС избрали Наталью Шапталу.
- 17 сентября, после окончания в Шапталы полномочий судьи КС, судьи избрали главой суда Александра Тупицкого.