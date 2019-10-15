Шевчук рвется обратно в КС

Станислав Шевчук требует восстановить его в должности судьи и главы Конституционного суда на основании решения Окружного админсуда Киева.

Источник: пост Шевчука в Facebook

Прямая речь: "Я благодарю всех, кто откликнулся на мое приглашение и присутствовал у здания Конституционного суда Украины во время подачи мною заявления об исполнении решения Окружного административного суда Киева, согласно которому я восстановлен в должности судьи и в должности главы КС.

Я подал заявление и заверенную копию решения ОАСК в Конституционный суд.

Надеюсь, что КСУ не будет нарушать требования Конституции Украины, КАС и Уголовного кодекса и выполнит решение суда. Решение административного суда должно быть выполнено немедленно".

Детали: Шевчук видит кризис конституционной юстиции и обещает приложить все усилия, чтобы в Украине был "профессиональный, авторитетный и беспристрастный суд, который защищает Конституцию и права человека".

Этому предшествовало: 11 октября судья Окружного админсуда Киева Андрей Федорчук постановил восстановить Станислава Шевчука в должности судьи и главы Конституционного суда.

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