Бойовики знову обстріляли позиції в районі Золотого
У суботу бойовики обстріляли позиції ООС в районі н.п. Золоте-4.
Джерело: брифінг речника Міноборони Олександра Мотузяника, сайт міністерства
Деталі: Від початку доби і станом на 12.00 зафіксовано чотири ворожі обстріли. Усі провокації фіксувалися на луганському напрямку.
Дослівно: "Так, вже з перших годин нової доби противник вдарив з мінометів по захисниках н.п.Золоте-4. Вогневий наліт, зафіксований о пів на четверту ранку, з витратою 6 мін 120-го та 82-го калібрів, ворог завдав з напрямку н.п. Золоте-5.
Загалом цей район сьогодні вночі противник обстріляв тричі".
Деталі: Окрім того, російсько-окупаційні війська порушили режим перемир’я в районі с. Зайцеве, де здійснили обстріл з гранатометів та стрілецької зброї, на що отримали відповідь з чергових вогневих засобів.
Зазначається, що у решті випадків українські військові зброю не застосовували.
"Починаючи з п’ятої ранку і до цієї пори противник вогонь поки більше не відкривав… Бойових втрат у лавах Збройних Сил України з початку поточної доби немає", - повідомили в Міноборони.
Що було раніше: Позиції в районі Золотого-4 також були обстріляні 18 та 17 жовтня.
16 жовтня президент Володимир Зеленський відзначив, що в Золотому й Петрівському, де планується продовжити розведення сил, два дні не було пострілів.
Мінськими домовленостями визначено, що розведення сил і засобів може бути здійснено лише після дотримання режиму припинення вогню протягом 7 діб.
Передісторія:
- 1 жовтня ТКГ у Мінську домовилась розвести сили біля Петрівського та Золотого. Україна погодилася на вирішення конфлікту на сході за "формулою Штайнмаєра", за якою після виведення військ і законних виборів там почне діяти закон про статус цього регіону.
- Київ сподівається після успішного розведення сил на трьох ділянках (Станиця Луганська, Золоте, Петрівське) почати розведення сил на всій території сходу України.
- Розведення в Петрівському й Золотому мало початися 7 жовтня, але не почалося, бо бойовики обстріляли ділянку розведення. Для початку процесу розведення тиша повинна протриматися щонайменше 7 днів.
- За одним із варіантів розведення, у "сіру зону" можуть потрапити низка населених пунктів з обох боків лінії розмежування – і підконтрольні Києву, і підконтрольні бойовикам.
- Через "формулу Штайнмаєра" Україною прокотилася хвиля акцій протесту під гаслом "Ні капітуляції".
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua