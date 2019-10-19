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Боевики снова обстреляли позиции в районе Золотого

Суббота, 19 октября 2019, 14:00

В субботу боевики обстреляли позиции ООС в районе н.п. Золотое-4.

Источник: брифинг спикера Минобороны Александра Мотузяника, сайт министерства

Детали: С начала суток и по состоянию на 12.00 зафиксировано четыре вражеских обстрела. Все провокации фиксировались на луганском направлении.

Дословно: "Так, уже с первых часов нового времени противник ударил из минометов по защитниках н.п.Золоте-4. Огневой налет, зафиксирован в половине четвертого утра, с расходом 6 мин 120-го и 82-го калибров, враг нанес с направления н.п. Золотое-5.

В целом этот район сегодня ночью противник обстрелял три раза".

Детали: Кроме того, российско-оккупационные войска нарушили режим перемирия в районе с. Зайцево, где совершили обстрел из гранатометов и стрелкового оружия, на что получили ответ из дежурных огневых средств.

Отмечается, что в остальных случаях украинские военные оружие не применяли.

"Начиная с пяти утра и до сих пор противник огонь пока больше не открывал... Боевых потерь в рядах Вооруженных Сил Украины с начала текущих суток нет", - сообщили в Минобороны.

Что было раньше: Позиции в районе Золотого-4 также были обстреляны 18 и 17 октября.

16 октября президент Владимир Зеленский отметил, что в Золотом и Петровском, где планируется продолжить разведение сил, два дня не было обстрелов.

Минскими договоренностями определено, что разведение сил и средств может быть осуществлено только после соблюдения режима прекращения огня в течение 7 суток.

Предыстория:

  • 1 октября ТКГ в Минске договорилась развести силы вблизи Петровского и Золотого. Украина согласилась на решение конфликта на востоке по "формуле Штайнмайера", согласно которой после вывода войск и законных выборов там начнет действовать закон о статусе этого региона.
  • Киев надеется после успешного разведения сил на трех участках (Станица Луганская, Золотое, Петровское) начать разведение сил на всей территории востока Украины.
  • Разведение в Петровском и Золотом должно было начаться 7 октября, но не началось, поскольку боевики обстреляли участок разведения сил. Для начала процесса разведения тишина должна продержаться не менее 7 дней.
  • По одному из вариантов разведения, в "серую зону" могут попасть ряд населенных пунктов с обеих сторон линии разграничения – и подконтрольные Киеву, и подконтрольные боевикам.
  • Из-за "формулы Штайнмайера" по Украине прокатилась волна акций протеста под лозунгом "Нет капитуляции".

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