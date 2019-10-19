Боевики снова обстреляли позиции в районе Золотого

В субботу боевики обстреляли позиции ООС в районе н.п. Золотое-4.

Источник: брифинг спикера Минобороны Александра Мотузяника, сайт министерства

Детали: С начала суток и по состоянию на 12.00 зафиксировано четыре вражеских обстрела. Все провокации фиксировались на луганском направлении.

Дословно: "Так, уже с первых часов нового времени противник ударил из минометов по защитниках н.п.Золоте-4. Огневой налет, зафиксирован в половине четвертого утра, с расходом 6 мин 120-го и 82-го калибров, враг нанес с направления н.п. Золотое-5.

В целом этот район сегодня ночью противник обстрелял три раза".

Детали: Кроме того, российско-оккупационные войска нарушили режим перемирия в районе с. Зайцево, где совершили обстрел из гранатометов и стрелкового оружия, на что получили ответ из дежурных огневых средств.

Отмечается, что в остальных случаях украинские военные оружие не применяли.

"Начиная с пяти утра и до сих пор противник огонь пока больше не открывал... Боевых потерь в рядах Вооруженных Сил Украины с начала текущих суток нет", - сообщили в Минобороны.

Что было раньше: Позиции в районе Золотого-4 также были обстреляны 18 и 17 октября.

16 октября президент Владимир Зеленский отметил, что в Золотом и Петровском, где планируется продолжить разведение сил, два дня не было обстрелов.

Минскими договоренностями определено, что разведение сил и средств может быть осуществлено только после соблюдения режима прекращения огня в течение 7 суток.

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