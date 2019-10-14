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Розведення військ лише після семи днів "тиші" – представник України в ТКГ

Понеділок, 14 жовтня 2019, 02:48

Представник України в робочій підгрупі з політичних питань Тристоронньої контактної групи Олексій Рєзніков заявив, що розведення сил та засобів на трьох пілотних ділянках на Донбасі можливе лише семи днів дотримання режиму припинення вогню.

Джерело: коментар Рєзніка для Українського кризового медіа-центру

Деталі: Представник України додав, що тижневе дотримання режиму "тиші" на кожній із ділянок в районах населених пунктів Золоте і Петрівське мають підтвердити спостерігачі ОБСЄ.

Виконання рішення про розведення лише української стороною неможливе. Процес має здійснюватись "дзеркально".

Нагадаємо: 

  • Раніше міністр оборони Андрій Загороднюк повідомив, що заплановане розведення сил на Донбасі в районі Петрівського і Золотого можливе у разі дотримання режиму припинення вогню упродовж тижня. 
  • Разом із начальником Генерального штабу генералом-лейтенантом Русланом Хомчаком Загороднюк відвідав місто Золоте на Луганщині, де заплановано процес розведення військ, та заявив, що населення "в цілому підтримує концепцію" влади. 

Передісторія:

  • 30 червня завершилося розведення сил і засобів на ділянці в районі Станиці Луганської.
  • 1 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив про досягнення на зустрічі Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі домовленості про початок розведення військ ще у Петровському та Золотому.
  • Представник України у Тристоронній контактній групі Леонід Кучма зазначав, що Зеленський буде ставити на майбутній "Нормандській зустрічі" питання щодо відведення військ по всій лінії зіткнення.
  • Міністр оборони України Андрій Загороднюк заявив, що розведення військ на Донбасі буде відбуватися не одразу по всій лінії розмежування, а ділянками.
  • У Міноборони згодом оприлюднили роз’яснення щодо розведення сил на Донбасі.
  • За даними української сторони СЦКК, збройні формування РФ ведуть обстріли на ділянці розведення сил та засобів на лінії розмежування в напрямку н.п. Богданівка та в напрямку населеного пункту Золоте-4.

Українська правда

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Теми: ДонбасРозведення силОРДЛОМінські угоди
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