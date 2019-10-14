Розведення військ лише після семи днів "тиші" – представник України в ТКГ

Представник України в робочій підгрупі з політичних питань Тристоронньої контактної групи Олексій Рєзніков заявив, що розведення сил та засобів на трьох пілотних ділянках на Донбасі можливе лише семи днів дотримання режиму припинення вогню.

Джерело: коментар Рєзніка для Українського кризового медіа-центру

Деталі: Представник України додав, що тижневе дотримання режиму "тиші" на кожній із ділянок в районах населених пунктів Золоте і Петрівське мають підтвердити спостерігачі ОБСЄ.

Виконання рішення про розведення лише української стороною неможливе. Процес має здійснюватись "дзеркально".

Нагадаємо:

Раніше міністр оборони Андрій Загороднюк повідомив, що заплановане розведення сил на Донбасі в районі Петрівського і Золотого можливе у разі дотримання режиму припинення вогню упродовж тижня.

Разом із начальником Генерального штабу генералом-лейтенантом Русланом Хомчаком Загороднюк відвідав місто Золоте на Луганщині, де заплановано процес розведення військ, та заявив, що населення "в цілому підтримує концепцію" влади.

Передісторія: