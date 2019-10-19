Рябошапка певен, що свобода Гладковського під заставу не дозволить йому втекти

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Субота, 19 жовтня 2019, 20:09

Генпрокурор Руслан Рябошапка упевнений, що навіть в разі внесення застави за експершого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського буде повністю забезпечено можливість співпраці підозрюваного з органами досудового розслідування та унеможливить його переховування.

Джерело: коментар Рябошапки після оголошення рішення Вищого антикорупційного суду у справі Гладковського, розповсюджений ввечері 19 жовтня на сторінці ГПУ

Деталі: Генпрокурор нагадав, що у разі внесення застави за Гладковського на нього судом покладено низку обов'язків

"Таким чином навіть у разі внесення застави буде органами досудового розслідування буде повністю забезпечено можливість співпраці підозрюваного та унеможливлення його переховування від органів кримінального переслідування", - заявив Рябошапка.

Він також зазначив, що судом встановлено законність затримання Гладковського детективами НАБУ.

"Таким чином підтверджено, що затримання було здійснено обґрунтовано за наявності достатніх підстав та у повній відповідності з кримінально-процесуальним законодавством", - додав генпрокурор. 

Що передувало:

Спеціальна антикорупційна прокуратура просила взяти Гладковського під варту на 2 місяці з альтернативою внесення застави у розмірі 100 мільйонів 782 гривень.

19 жовтня ВАКС обрав експершому заступнику секретаря РНБО Олегу Гладковському запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 днів до 15 грудня та визначив йому заставу у розмірі 10,6 млн. грн. 

У ВАКС пояснили, що сума застави відповідає збиткам, які були завдані через його діяльність. 

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Нагадаємо:

  • 17 жовтня НАБУ затримало Гладковського за підозрою у зловживанні службовим становищем (ч.2 ст. 364 КК).
  • Прес-служба корпорації "Богдан" заявила, що Гладковський мав вилетіти на відкриття виставки Bus world 2019 до Брюсселю і не намагався залишити Україну.
  • Сам Гладковський назвав незаконним своє затримання та "на знак протесту проти свавілля правоохоронних органів" оголосив голодування.
  • П’ятий президент Петро Порошенко назвав затримання Гладковського, його близького соратника, "феєричним видовищем" нової влади.
  • 18 жовтня Спеціалізована антикорупційна прокуратура погодила підозру Гладковському у зловживанні владою, недостовірному декларуванні та порушенні законодавства під час здійснення тендерних закупівель.
  • Підозра не пов’язана зі скандалом з контрабандою російських деталей для заводів "Укроборонпрому", в якому фігурував Гладковський і його син Ігор.

Українська правда

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Теми: Гладковський Рябошапка суд


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