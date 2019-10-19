Рябошапка певен, що свобода Гладковського під заставу не дозволить йому втекти

Генпрокурор Руслан Рябошапка упевнений, що навіть в разі внесення застави за експершого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського буде повністю забезпечено можливість співпраці підозрюваного з органами досудового розслідування та унеможливить його переховування.

Джерело: коментар Рябошапки після оголошення рішення Вищого антикорупційного суду у справі Гладковського, розповсюджений ввечері 19 жовтня на сторінці ГПУ

Деталі: Генпрокурор нагадав, що у разі внесення застави за Гладковського на нього судом покладено низку обов'язків.

"Таким чином навіть у разі внесення застави буде органами досудового розслідування буде повністю забезпечено можливість співпраці підозрюваного та унеможливлення його переховування від органів кримінального переслідування", - заявив Рябошапка.

Він також зазначив, що судом встановлено законність затримання Гладковського детективами НАБУ.

"Таким чином підтверджено, що затримання було здійснено обґрунтовано за наявності достатніх підстав та у повній відповідності з кримінально-процесуальним законодавством", - додав генпрокурор.

Що передувало:

Спеціальна антикорупційна прокуратура просила взяти Гладковського під варту на 2 місяці з альтернативою внесення застави у розмірі 100 мільйонів 782 гривень.

19 жовтня ВАКС обрав експершому заступнику секретаря РНБО Олегу Гладковському запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 днів до 15 грудня та визначив йому заставу у розмірі 10,6 млн. грн.

У ВАКС пояснили, що сума застави відповідає збиткам, які були завдані через його діяльність.

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