Рябошапка уверен, что свобода Гладковского под залог не позволит ему сбежать
Генпрокурор Руслан Рябошапка уверен, что даже в случае внесения залога за експершого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского будет полностью обеспечена возможность сотрудничества подозреваемого с органами предварительного расследования и предотвратит возможность его укрытия.
Источник: комментарий Рябошапки после решения Высшего антикоррупционного суда по делу Гладковского, распространенный вечером 19 октября на странице ГПУ
Детали: Генпрокурор напомнил, что в случае внесения залога за Гладковского судом на него возложен ряд обязанностей.
"Таким образом даже в случае внесения залога органами досудебного расследования будет полностью обеспечена возможность сотрудничества подозреваемого и предотвращение его укрытия от органов уголовного преследования", - заявил Рябошапка.
Он также отметил, что судом установлена законность задержания Гладковского детективами НАБУ.
"Таким образом подтверждено, что задержание было произведено обоснованно при наличии достаточных оснований и в полном соответствии с уголовно-процессуальным законодательством", - добавил генпрокурор.
Что предшествовало:
Специальная антикоррупционная прокуратура просила взять Гладковского под стражу на 2 месяца с альтернативой внесения залога в размере 100 миллионов 782 гривен.
19 октября Высший антикоррупционный суд избрал экс-первому замсекретаря СНБО Олегу Гладковскому меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 дней до 15 декабря и определить ему залог в размере 10 623 130 грн.
В ВАКС пояснили, что сумма залога за Гладковского соответствует убыткам, которые были нанесены в результате его деятельности.
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Напомним:
- 17 октября НАБУ задержало Гладковского по подозрению в злоупотреблении служебным положением (ч.2 ст. 364 УК).
- Пресс-служба корпорации "Богдан" заявила, что Гладковський имел вылететь на открытие выставки Bus world 2019 в Брюссель и не пытался покинуть Украину.
- Сам Гладковський назвал незаконным свое задержание и "в знак протеста против произвола правоохранительных органов" объявил голодовку .
- Пятый президент Петр Порошенко назвал задержание Гладковского, его близкого соратника, " феерическим зрелищем " новой власти.
- 18 октября Специализированная антикоррупционная прокуратура согласовала подозрение ГЛАДКОВСКАЯ в злоупотреблении властью, недостоверное декларирование и нарушении законодательства при осуществлении тендерных закупок.
- Подозрение не связано со скандалом с контрабандой российских деталей для заводов "Укроборонпрома", в котором фигурировал Гладковский и его сын Игорь.
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