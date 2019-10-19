Рябошапка уверен, что свобода Гладковского под залог не позволит ему сбежать

Генпрокурор Руслан Рябошапка уверен, что даже в случае внесения залога за експершого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского будет полностью обеспечена возможность сотрудничества подозреваемого с органами предварительного расследования и предотвратит возможность его укрытия.

Источник: комментарий Рябошапки после решения Высшего антикоррупционного суда по делу Гладковского, распространенный вечером 19 октября на странице ГПУ

Детали: Генпрокурор напомнил, что в случае внесения залога за Гладковского судом на него возложен ряд обязанностей.

"Таким образом даже в случае внесения залога органами досудебного расследования будет полностью обеспечена возможность сотрудничества подозреваемого и предотвращение его укрытия от органов уголовного преследования", - заявил Рябошапка.

Он также отметил, что судом установлена законность задержания Гладковского детективами НАБУ.

"Таким образом подтверждено, что задержание было произведено обоснованно при наличии достаточных оснований и в полном соответствии с уголовно-процессуальным законодательством", - добавил генпрокурор.

Что предшествовало:

Специальная антикоррупционная прокуратура просила взять Гладковского под стражу на 2 месяца с альтернативой внесения залога в размере 100 миллионов 782 гривен.

19 октября Высший антикоррупционный суд избрал экс-первому замсекретаря СНБО Олегу Гладковскому меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 дней до 15 декабря и определить ему залог в размере 10 623 130 грн.

В ВАКС пояснили, что сумма залога за Гладковского соответствует убыткам, которые были нанесены в результате его деятельности.

Знать больше:

#Свинарчуков_за_решетку! Самый громкий скандал в оборонке семь месяцев спустя

Напомним: