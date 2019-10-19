Джуліані просив Білий дім про візу для Шокіна: хотів "бруду на демократів" - ЗМІ

У січні 2019 року адвокат президента США Рудольф Джуліані просив Держдепартамент і Білий дім видати візу екс-генпрокурора України Віктора Шокіна для поїздки до США.

Джерело: CNN з посиланням на чотири джерела, знайомих з показами заступника помічника держсекретаря США у справах Європи і Євразії Джорджа Кента перед членами комітетів Палати представників Конгресу США в рамках розслідування справи про імпічмент Дональда Трампа.

Деталі: За даними ЗМІ, Кент заявив, що Держдеп відмовив у задоволенні запиту Джуліані і візу видано не було.

"Після цього Джуліані звернувся до Білого дому з проханням скасувати це рішення. Після консультацій у Білому домі також ухвалили рішення відмовити. Візу Шокіну так і не було видано, хоча Джуліані врешті-решт поспілкувався з Шокіним за допомогою Skype", - повідомляє CNN з посиланням на поінформоване джерело.

Сам Джуліані дану інформацію не прокоментував, повідомляє CNN, Білий дім на запит про коментар також не відповів.

Раніше Джуліані заявляв, що хотів особисто поспілкуватися з Шокіним, тому що той "обіцяв "розкрити бруд" про демократів": за словами Джуліані, у своєму скайп-інтерв'ю від 23 січня Шокін надав інформацію про ймовірну "координацію між демократами і людьми в Україні", а також про сина Байдена Хантера.

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