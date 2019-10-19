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Джуліані просив Білий дім про візу для Шокіна: хотів "бруду на демократів" - ЗМІ

Субота, 19 жовтня 2019, 21:09
Джуліані просив Білий дім про візу для Шокіна: хотів бруду на демократів - ЗМІ

У січні 2019 року адвокат президента США Рудольф Джуліані просив Держдепартамент і Білий дім видати візу екс-генпрокурора України Віктора Шокіна для поїздки до США.

Джерело: CNN з посиланням на чотири джерела, знайомих з показами заступника помічника держсекретаря США у справах Європи і Євразії Джорджа Кента перед членами комітетів Палати представників Конгресу США в рамках розслідування справи про імпічмент Дональда Трампа.

Деталі: За даними ЗМІ, Кент заявив, що Держдеп відмовив у задоволенні запиту Джуліані і візу видано не було. 

"Після цього Джуліані звернувся до Білого дому з проханням скасувати це рішення. Після консультацій у Білому домі також ухвалили рішення відмовити. Візу Шокіну так і не було видано, хоча Джуліані врешті-решт поспілкувався з Шокіним за допомогою Skype", - повідомляє CNN з посиланням на поінформоване джерело.

Сам Джуліані дану інформацію не прокоментував, повідомляє CNN, Білий дім на запит про коментар також не відповів.

Раніше Джуліані заявляв, що хотів особисто поспілкуватися з Шокіним, тому що той "обіцяв "розкрити бруд" про демократів": за словами Джуліані, у своєму скайп-інтерв'ю від 23 січня Шокін надав інформацію про ймовірну "координацію між демократами і людьми в Україні", а також про сина Байдена Хантера. 

Знати більше: 

Байден, Злочевський та Манафорт. Як давня українська історія може погубити Трампа

Чи шантажував Трамп Зеленського. Повний текст розмови

Нагадаємо:

  • 16 лютого 2016 року президент Порошенко попросив Шокіна піти з посади, бо його відомство "не змогло заручитися довірою суспільства".
  • У 2018 році колишній віце-президент США, а тепер кандидат у президенти Штатів, Джо Байден розповів, що погрожував українським лідерам не дати кредит, якщо вони не звільнять Шокіна.
  • Після цього донька Шокіна, громадянка США, пообіцяла судитись із Байденом, "щоб захистити гідність рідних".
  • Президент США Дональд Трамп назвав "ганебною" поведінку Байдена, а адвокат Трампа Рудольф Джуліані висловив думку, що Байден міг керуватись бізнесовими інтересами сина.
  • Син Байдена у 2014 році став одним із членів Наглядової ради компанії Burisma, яка належить українському мільйонеру Миколі Злочевському та у часи Шокіна була об’єктом кількох кримінальних справ.
  • У розмові із Зеленським Трамп сказав, що Байден нібито вихвалявся звільненням Шокіна, та попросив президента України розібратись з ситуацією.
  • Через цю телефонну розмову службовець американської розвідки поскаржився на можливий тиск Трампа на Зеленського, а у парламенті вирішили ініціювати офіційний запит про імпічмент та розслідують прямі прохання Трампа до українських чиновників розпочати розслідування стосовно його політичного суперника Джо Байдена та його родини. 
  • Сам Шокін заявив, що був змушений припинити розслідування стосовно компанії "Бурісма", членом ради директорів якої був син віце-президента США Джо Байдена Хантер, під тиском з боку США. 
  • Джордж Кент є четвертим свідком у розслідуванні справи про імпічмент президенту США Дональду Трампу. 
  • Раніше цього місяця конгресмени заслухали Курта Волкера, колишнього спеціального посланника адміністрації в Україні, колишнього посла в Україні Марі Йованович та Фіону Гілл, головного аналітика Трампа по Росії в Раді національної безпеки.

Українська правда

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Теми: ЗеленськийТрампШокін
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