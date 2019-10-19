Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Джулиани просил Белый дом о визе для Шокина: хотел "грязи на демократов" - СМИ

Суббота, 19 октября 2019, 21:09
Джулиани просил Белый дом о визе для Шокина: хотел грязи на демократов - СМИ

В январе 2019 года адвокат президента США Рудольф Джулиани просил Госдепартамент и Белый дом выдать визу экс-генпрокурору Украины Виктору Шокину для поездки в США.  

Источник: CNN со ссылкой на четыре источника, знакомых с показаниями заместителя помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джорджа Кента перед членами комитетов Палаты представителей Конгресса США в рамках расследования дела об импичменте Дональду Трампу.

Детали: По данным СМИ, Кент заявил, что Госдеп отказал в удовлетворении запроса Джулиани и виза выдана не была.

"После этого Джулиани обратился в Белый дом с просьбой отменить это решение. После консультаций в Белом доме также приняли решение отказать. Виза Шокину так и не была выдана, хотя Джулиани в конце концов пообщался с Шокином с помощью Skype", - сообщает CNN со ссылкой на осведомленный источник. 

Сам Джулиани данную информацию не прокомментировал, сообщает CNN, Белый дом на запрос о комментарии также не ответил.

Ранее Джулиани заявлял, что хотел лично пообщаться с Шокиным, т.к. тот "обещал "раскрыть грязь" о демократах": по словам Джулиани, в своем скайп-интервью от 23 января Шокин предоставил информацию "о предполагаемой координации между демократами и людьми в Украине", а также о сыне Байдена Хантере.

Узнать больше:

Байден, Злочевский и Манафорт. Как древняя украинская история может погубить Трампа

Шантажировал ли Трамп Зеленского. Полный текст разговора

Напомним: 

  • 16 февраля 2016 года президент Порошенко попросил Шокина уйти с должности, потому что его ведомство "не смогло заручиться доверием общества".
  • В 2018 году бывший вице-президент США, а теперь кандидат в президенты Штатов, Джо Байден рассказал, что угрожал украинским лидерам не дать кредит, если они не уволят Шокина.
  • После этого дочь Шокина, гражданка США, пообещала судиться с Байденом, "чтобы защитить достоинство родных".
  • Президент США Дональд Трамп назвал "позорным" поведение Байдена, а адвокат Трампа Рудольф Джулиани выразил мнение, что Байден мог руководствоваться бизнес-интересами сына.
  • Сын Байдена в 2014 году стал одним из членов Наблюдательного совета компании Burisma, которая принадлежит украинскому миллионеру Николаю Злочевскому и во времена Шокина была объектом нескольких уголовных дел.
  • В разговоре с Зеленским Трамп сказал, что Байден якобы хвастался увольнением Шокина, и попросил президента Украины разобраться с ситуацией.
  • После этого разговора сотрудник американской разведки пожаловался на возможное давление Трампа на Зеленского, в парламенте решили инициировать официальный запрос об импичменте и расследуют прямые просьбы Трампа к украинским чиновникам начать расследование в отношении его политического соперника Джо Байдена и его семьи.
  • Сам Шокин заявил, что был вынужден прекратить расследование в отношении компании "Бурисма", членом совета директоров которой был сын вице-президента США Джо Байдена Хантер, под давлением со стороны США.
  • Джордж Кент является четвертым свидетелем в расследовании дела импичмента президенту США Дональда Трампа.
  • Ранее конгрессмены заслушали Курта Волкера, бывшего специального посланника администрации в Украине, бывшего посла в Украине Мари Йованович и Фиону Хилл, главного аналитика Трампа по России в Совете национальной безопасности.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЗеленскийТрампШокин
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

обновлено от 13:45Возле Днепра сбили российскую ракету

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

фотоВедущий 24 канала решил не возвращаться в Украину после саммита ЕС

Глава МВД Эстонии допустил помощь с мобилизацией украинцев

Все новости...
Зеленский
Зеленский поблагодарил Байдена за новый пакет военной помощи
Зеленский приехал в Турцию: будет говорить с Эрдоганом
Зеленский о пророссийских настроениях в Словакии: Это протерористическая позиция
Последние новости
15:17
Российского певца Иракли не пустили в Молдову
14:55
Мэр Лондона решил таки передать Украине авто, о которых просил Кличко
14:46
Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши
14:30
Во Франции более 700 работников Airbus Atlantic отравились на предрождественском ужине
14:14
обновлено от 13:45Возле Днепра сбили российскую ракету
14:10
В 2023 году США не оправдали негативных экономических прогнозов
14:01
Как говорить о войне в школе: МОН выпустило пособие для учителей
13:37
В Грузии выписали штраф и возбудили дело за сожжение флага ЕС
13:20
фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре
13:15
Количество мошенничества на соцсетях значительно уменьшилось за последние 10 дней
Все новости...
Реклама: