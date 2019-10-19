Джулиани просил Белый дом о визе для Шокина: хотел "грязи на демократов" - СМИ
В январе 2019 года адвокат президента США Рудольф Джулиани просил Госдепартамент и Белый дом выдать визу экс-генпрокурору Украины Виктору Шокину для поездки в США.
Источник: CNN со ссылкой на четыре источника, знакомых с показаниями заместителя помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джорджа Кента перед членами комитетов Палаты представителей Конгресса США в рамках расследования дела об импичменте Дональду Трампу.
Детали: По данным СМИ, Кент заявил, что Госдеп отказал в удовлетворении запроса Джулиани и виза выдана не была.
"После этого Джулиани обратился в Белый дом с просьбой отменить это решение. После консультаций в Белом доме также приняли решение отказать. Виза Шокину так и не была выдана, хотя Джулиани в конце концов пообщался с Шокином с помощью Skype", - сообщает CNN со ссылкой на осведомленный источник.
Сам Джулиани данную информацию не прокомментировал, сообщает CNN, Белый дом на запрос о комментарии также не ответил.
Ранее Джулиани заявлял, что хотел лично пообщаться с Шокиным, т.к. тот "обещал "раскрыть грязь" о демократах": по словам Джулиани, в своем скайп-интервью от 23 января Шокин предоставил информацию "о предполагаемой координации между демократами и людьми в Украине", а также о сыне Байдена Хантере.
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Шантажировал ли Трамп Зеленского. Полный текст разговора
Напомним:
- 16 февраля 2016 года президент Порошенко попросил Шокина уйти с должности, потому что его ведомство "не смогло заручиться доверием общества".
- В 2018 году бывший вице-президент США, а теперь кандидат в президенты Штатов, Джо Байден рассказал, что угрожал украинским лидерам не дать кредит, если они не уволят Шокина.
- После этого дочь Шокина, гражданка США, пообещала судиться с Байденом, "чтобы защитить достоинство родных".
- Президент США Дональд Трамп назвал "позорным" поведение Байдена, а адвокат Трампа Рудольф Джулиани выразил мнение, что Байден мог руководствоваться бизнес-интересами сына.
- Сын Байдена в 2014 году стал одним из членов Наблюдательного совета компании Burisma, которая принадлежит украинскому миллионеру Николаю Злочевскому и во времена Шокина была объектом нескольких уголовных дел.
- В разговоре с Зеленским Трамп сказал, что Байден якобы хвастался увольнением Шокина, и попросил президента Украины разобраться с ситуацией.
- После этого разговора сотрудник американской разведки пожаловался на возможное давление Трампа на Зеленского, в парламенте решили инициировать официальный запрос об импичменте и расследуют прямые просьбы Трампа к украинским чиновникам начать расследование в отношении его политического соперника Джо Байдена и его семьи.
- Сам Шокин заявил, что был вынужден прекратить расследование в отношении компании "Бурисма", членом совета директоров которой был сын вице-президента США Джо Байдена Хантер, под давлением со стороны США.
- Джордж Кент является четвертым свидетелем в расследовании дела импичмента президенту США Дональда Трампа.
- Ранее конгрессмены заслушали Курта Волкера, бывшего специального посланника администрации в Украине, бывшего посла в Украине Мари Йованович и Фиону Хилл, главного аналитика Трампа по России в Совете национальной безопасности.