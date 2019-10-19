Джулиани просил Белый дом о визе для Шокина: хотел "грязи на демократов" - СМИ

В январе 2019 года адвокат президента США Рудольф Джулиани просил Госдепартамент и Белый дом выдать визу экс-генпрокурору Украины Виктору Шокину для поездки в США.

Источник: CNN со ссылкой на четыре источника, знакомых с показаниями заместителя помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джорджа Кента перед членами комитетов Палаты представителей Конгресса США в рамках расследования дела об импичменте Дональду Трампу.

Детали: По данным СМИ, Кент заявил, что Госдеп отказал в удовлетворении запроса Джулиани и виза выдана не была.

"После этого Джулиани обратился в Белый дом с просьбой отменить это решение. После консультаций в Белом доме также приняли решение отказать. Виза Шокину так и не была выдана, хотя Джулиани в конце концов пообщался с Шокином с помощью Skype", - сообщает CNN со ссылкой на осведомленный источник.

Сам Джулиани данную информацию не прокомментировал, сообщает CNN, Белый дом на запрос о комментарии также не ответил.

Ранее Джулиани заявлял, что хотел лично пообщаться с Шокиным, т.к. тот "обещал "раскрыть грязь" о демократах": по словам Джулиани, в своем скайп-интервью от 23 января Шокин предоставил информацию "о предполагаемой координации между демократами и людьми в Украине", а также о сыне Байдена Хантере.

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