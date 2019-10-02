ДБР взялося за поліцейського, який побив студента

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Середа, 2 жовтня 2019, 00:35

Державне бюро розслідувань здійснює досудове розслідування щодо сержанта поліції, який разом разом із іншим чоловіком напав на жінку та побив 17-річного студента у Полтаві. 

Джерело: сайт ДБР

Деталі: За інформацією правоохоронців, у бійці брав участь сержант поліції батальйону патрульної служби особливого призначення "Полтава".

Разом із сином він чіплявся до жінки, за яку заступились перехожі, серед яких був і неповнолітній. 

Перебуваючи у нетверезому стані та не зважаючи на попереджуючий вистріл у повітря мешканця сусіднього будинку, сержант завдав потерпілим тілесні ушкодження битою. 

У результаті неповнолітнього прооперували та видалили селезінку, другий громадянин отримав перелом ноги, мешканець будинку, що намагався завадити бійці – легкі тілесні ушкодження. 

Розслідування обставин бійки перебуває на особистому контролі директора ДБР Романа Труби та генерального прокурора Руслана Рябошапки, – повідомили правоохоронці. 

Наразі слідчі допитують свідків та готують клопотання про проведення судово-медичних експертиз потерпілих.

Розслідування здійснюється за статтями "Умисне тяжке тілесне ушкодження", "Хуліганство", "Умисне легке тілесне ушкодження".

Передісторія:

  • 29 вересня у Полтаві двоє нетверезих чоловіків, серед яких працівник поліції, напали на жінку та двох підлітків: після удару бейсбольною битою у хлопця діагностували розрив селезінки.
  • За даними керівника ГО "Українська академія лідерства" Романа Тичківського, постраждав 17-річний Максим Кутняк, а одним із нападників, який саме і вдарив студента битою, був поліцейський на ім’я Василь Твердохліб.  
  • У поліції пізніше підтвердили, що, за даними слідства, "одним із фігурантів конфлікту є працівник батальйону патрульної служби особливого призначення "Полтава".
  • Матеріали досудового розслідування направили до територіального управління Державного бюро розслідувань.
  • Співробітника полтавської поліції, який разом з іншим чоловіком напав на жінку та побив биткою 17-річного студента, звільнили з посади.

Українська правда

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Теми: ДБР поліція кримінал Полтава


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