ДБР взялося за поліцейського, який побив студента

Державне бюро розслідувань здійснює досудове розслідування щодо сержанта поліції, який разом разом із іншим чоловіком напав на жінку та побив 17-річного студента у Полтаві.

Джерело: сайт ДБР

Деталі: За інформацією правоохоронців, у бійці брав участь сержант поліції батальйону патрульної служби особливого призначення "Полтава".

Разом із сином він чіплявся до жінки, за яку заступились перехожі, серед яких був і неповнолітній.

Перебуваючи у нетверезому стані та не зважаючи на попереджуючий вистріл у повітря мешканця сусіднього будинку, сержант завдав потерпілим тілесні ушкодження битою.

У результаті неповнолітнього прооперували та видалили селезінку, другий громадянин отримав перелом ноги, мешканець будинку, що намагався завадити бійці – легкі тілесні ушкодження.

Розслідування обставин бійки перебуває на особистому контролі директора ДБР Романа Труби та генерального прокурора Руслана Рябошапки, – повідомили правоохоронці.

Наразі слідчі допитують свідків та готують клопотання про проведення судово-медичних експертиз потерпілих.

Розслідування здійснюється за статтями "Умисне тяжке тілесне ушкодження", "Хуліганство", "Умисне легке тілесне ушкодження".

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