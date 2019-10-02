ГБР взялось за полицейского, который избил студента
Государственное бюро расследований осуществляет досудебное расследование в отношении сержанта полиции, который вместе с другим мужчиной напал на женщину и избил 17-летнего студента
Источник: сайт ГБР
Детали: По информации правоохранителей, в драке участвовал сержант полиции батальона патрульной службы особого назначения "Полтава".
Он вместе с сыном цеплялся к женщине, за которую вступились прохожие, среди которых был и несовершеннолетний.
Находясь в нетрезвом состоянии и не смотря на предупредительный выстрел в воздух жителя соседнего дома, сержант нанес потерпевшим телесные повреждения битой.
В результате несовершеннолетнего прооперировали и удалили селезенку, второй гражданин получил перелом ноги, житель дома, который пытался помешать драке - легкие телесные повреждения.
Расследование обстоятельств драки находится на личном контроле директора ГБР Романа Трубы и генерального прокурора Руслана Рябошапки, – сообщили правоохранители.
Сейчас следователи допрашивают свидетелей и готовят ходатайство о проведении судебно-медицинских экспертиз потерпевших.
Расследование осуществляется по статьям "Умышленное тяжкое телесное повреждение", "Хулиганство", "Умышленное легкое телесное повреждение".
Предыстория:
- 29 сентября в Полтаве двое нетрезвых мужчин, один из которых – сотрудник полиции, напали на женщину и двух подростков: после удара бейсбольной битой у парня диагностировали разрыв селезенки.
- По данным руководителя ОО "Украинская академия лидерства" Романа Тичковского, пострадал 17-летний Максим Кутняк, а одним из нападавших, который как раз и бил студента бытой, был полицейский по имени Василий Твердохлеб.
- В полиции позже подтвердили, что, по данным следствия, "одним из фигурантов конфликта является сотрудник батальона патрульной службы особого назначения "Полтава".
- Материалы досудебного расследования направили в территориальное управление Государственного бюро расследований.
- Сотрудника полтавской полиции, который вместе с другим мужчиной напал на женщину и избил битой 17-летнего студента, уволили.