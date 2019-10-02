ГБР взялось за полицейского, который избил студента

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Среда, 2 октября 2019, 00:35

Государственное бюро расследований осуществляет досудебное расследование в отношении сержанта полиции, который вместе с другим мужчиной напал на женщину и избил 17-летнего студента

Источник: сайт ГБР

Детали: По информации правоохранителей, в драке участвовал сержант полиции батальона патрульной службы особого назначения "Полтава".

Он вместе с сыном цеплялся к женщине, за которую вступились прохожие, среди которых был и несовершеннолетний.

Находясь в нетрезвом состоянии и несмотря на предупредительный выстрел в воздух жителя соседнего дома, сержант нанес потерпевшим телесные повреждения битой.

В результате несовершеннолетнего прооперировали и удалили селезенку, второй гражданин получил перелом ноги, житель дома, который пытался помешать драке - легкие телесные повреждения.

Расследование обстоятельств драки находится на личном контроле директора ГБР Романа Трубы и генерального прокурора Руслана Рябошапки, – сообщили правоохранители.

Сейчас следователи допрашивают свидетелей и готовят ходатайство о проведении судебно-медицинских экспертиз потерпевших.

Расследование осуществляется по статьям "Умышленное тяжкое телесное повреждение", "Хулиганство", "Умышленное легкое телесное повреждение".

Предыстория:

  • 29 сентября в Полтаве двое нетрезвых мужчин, один из которых – сотрудник полиции, напали на женщину и двух подростков: после удара бейсбольной битой у парня диагностировали разрыв селезенки.
  • По данным руководителя ОО "Украинская академия лидерства" Романа Тичковского, пострадал 17-летний Максим Кутняк, а одним из нападавших, который как раз и бил студента бытой, был полицейский по имени Василий Твердохлеб.  
  • В полиции позже подтвердили, что, по данным следствия, "одним из фигурантов конфликта является сотрудник батальона патрульной службы особого назначения "Полтава".
  • Материалы досудебного расследования направили в территориальное управление Государственного бюро расследований.
  • Сотрудника полтавской полиции, который вместе с другим мужчиной напал на женщину и избил битой 17-летнего студента, уволили.

Украинская правда

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Темы: ГБР полиция криминал Полтава


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