ГБР взялось за полицейского, который избил студента

Государственное бюро расследований осуществляет досудебное расследование в отношении сержанта полиции, который вместе с другим мужчиной напал на женщину и избил 17-летнего студента

Источник: сайт ГБР

Детали: По информации правоохранителей, в драке участвовал сержант полиции батальона патрульной службы особого назначения "Полтава".

Он вместе с сыном цеплялся к женщине, за которую вступились прохожие, среди которых был и несовершеннолетний.

Находясь в нетрезвом состоянии и не смотря на предупредительный выстрел в воздух жителя соседнего дома, сержант нанес потерпевшим телесные повреждения битой.

В результате несовершеннолетнего прооперировали и удалили селезенку, второй гражданин получил перелом ноги, житель дома, который пытался помешать драке - легкие телесные повреждения.

Расследование обстоятельств драки находится на личном контроле директора ГБР Романа Трубы и генерального прокурора Руслана Рябошапки, – сообщили правоохранители.

Сейчас следователи допрашивают свидетелей и готовят ходатайство о проведении судебно-медицинских экспертиз потерпевших.

Расследование осуществляется по статьям "Умышленное тяжкое телесное повреждение", "Хулиганство", "Умышленное легкое телесное повреждение".

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