Північна Корея запустила снаряди перед перемовинами з США

Південнокорейські військові та японські чиновники повідомили, що Північна Корея випустила снаряди в сторону Японського моря одразу після заяв про переговори з США.

Джерело: Reuters

Деталі: У Південній Кореї повідомили, що КНДР вистрілила з невстановленого снаряда.

Натомість представник уряду Японії Йошіхіде Суга заявив, що ракет було дві і випустили їх одну за одною. Друга потрапила до вод виключної економічної зони Японії.

Запуск снарядів відбувся через день після того, як Пхеньян оголосив, що домовився з США провести переговори.

Останній запуск став дев’ятим з часу зустрічі президента США Дональда Трампа і лідера КНДР Кім Чен Іна.

Нагадаємо: