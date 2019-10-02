Північна Корея запустила снаряди перед перемовинами з США

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Середа, 2 жовтня 2019, 06:55

Південнокорейські військові та японські чиновники повідомили, що Північна Корея випустила снаряди в сторону Японського моря одразу після заяв про переговори з США. 

Джерело: Reuters

Деталі: У Південній Кореї повідомили, що КНДР вистрілила з невстановленого снаряда. 

Натомість представник уряду Японії Йошіхіде Суга заявив, що ракет було дві і випустили їх одну за одною. Друга потрапила до вод виключної економічної зони Японії. 

Запуск снарядів відбувся через день після того, як Пхеньян оголосив, що домовився з США провести переговори. 

Останній запуск став дев’ятим з часу зустрічі президента США Дональда Трампа і лідера КНДР Кім Чен Іна. 

Нагадаємо:

  • 10 вересня Північна Корея запустила два нерозпізнані снаряди в сторону Японського моря після заяви про готовність відновити переговори із США.

Українська правда

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Теми: Південна Корея Північна Корея Японія США


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