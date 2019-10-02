Північна Корея запустила снаряди перед перемовинами з США
Південнокорейські військові та японські чиновники повідомили, що Північна Корея випустила снаряди в сторону Японського моря одразу після заяв про переговори з США.
Джерело: Reuters
Деталі: У Південній Кореї повідомили, що КНДР вистрілила з невстановленого снаряда.
Натомість представник уряду Японії Йошіхіде Суга заявив, що ракет було дві і випустили їх одну за одною. Друга потрапила до вод виключної економічної зони Японії.
Запуск снарядів відбувся через день після того, як Пхеньян оголосив, що домовився з США провести переговори.
Останній запуск став дев’ятим з часу зустрічі президента США Дональда Трампа і лідера КНДР Кім Чен Іна.
Нагадаємо:
- 10 вересня Північна Корея запустила два нерозпізнані снаряди в сторону Японського моря після заяви про готовність відновити переговори із США.
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