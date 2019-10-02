У Єврокомісії оцінили згоду України на "формулу Штайнмаєра"

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Середа, 2 жовтня 2019, 13:21

Узгодження так званої "формули Штайнмаєра" є важливим кроком для подальшого виконання Мінських угод і врегулювання конфлікту на Донбасі.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявила речниця Єврокомісії Майя Косьянчич в коментарі Інтерфакс-Україна.

"Підсумки вчорашньої дискусії Тристоронньої контактної групи в Мінську, зокрема щодо так званої "формули Штайнмаєра", - це крок, який, як можна сподіватися, може привести до подальших зусиль щодо повного виконання Мінських угод усіма сторонами. Це є ключем до досягнення міцного мирного вирішення конфлікту на сході України ", - заявила Косьянчич.

Вона зазначила, що Європейський Союз незмінно підтримує роботу в "нормандському форматі", Тристоронній контактній групі та ОБСЄ в їхніх зусиллях щодо сприяння виконанню Мінських угод.

"ЄС залишається твердим у повній підтримці незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів", - наголосила речниця.

Нагадаємо, Тристороння контактна група у Мінську узгодила остаточний текст "формули Штайнмаєра" у редакції, запропонований у вересні.

Текст формули раніше оприлюднив глава МЗС Вадим Пристайко. Вона регулює, коли має запрацювати закон про особливий статус ОРДЛО.

Детальніше читайте у статті - "Штайнмаєр у законі: на що погодився Київ і чи є у "формулі" вивід російських військ".

 

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Теми: формула Штайнмайера Єврокомісія Донбас


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