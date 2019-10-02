60% українців не можуть оцінити "формулу Штайнмаєра"

Дві третини українців не змогли оцінити ініціативу мирного врегулювання війни на Донбасі, відому як "Формула Штайнмаєра", 23% висловилися проти цієї ідеї, а 18% – підтримують її.

Джерело: результати опитування соціологічної групи "Рейтинг" у кінці вересня.

Деталі: Такі ініціативи, як проведення виборів на непідконтрольних територіях Донбасу за будь-яких умов, амністія учасників незаконних збройних формувань, надання права на створення загонів народної міліції мають відносно більшу підтримку у східних регіонах країни та серед прихильників партії "Опозиційна платформа – За життя".

Натомість введення миротворців ООН на окуповані території Донбасу, але без російського контингенту підтримуються відносно більше мешканцями Заходу та Центру.

Введення миротворців ООН з російським контингентом не мають переважної підтримки у жодному із макрорегіонів.

Опитування проводилось 21-25 вересня серед населення України від 18 років і старше. Методом особистого формалізованого інтерв’ю (face-to-face) опитали 2000 респондентів.

Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,2%.

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