60% українців не можуть оцінити "формулу Штайнмаєра"

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Середа, 2 жовтня 2019, 13:54

Дві третини українців не змогли оцінити ініціативу мирного врегулювання війни на Донбасі, відому як "Формула Штайнмаєра", 23% висловилися проти цієї ідеї, а 18% – підтримують її.

Джерело: результати опитування соціологічної групи "Рейтинг" у кінці вересня. 

 

Деталі: Такі ініціативи, як проведення виборів на непідконтрольних територіях Донбасу за будь-яких умов, амністія учасників незаконних збройних формувань, надання права на створення загонів народної міліції мають відносно більшу підтримку у східних регіонах країни та серед прихильників партії "Опозиційна платформа – За життя". 

 

Натомість введення миротворців ООН на окуповані території Донбасу, але без російського контингенту підтримуються відносно більше мешканцями Заходу та Центру. 

 

Введення миротворців ООН з російським контингентом не мають переважної підтримки у жодному із макрорегіонів.

Опитування проводилось 21-25 вересня серед населення України від 18 років і старше. Методом особистого формалізованого інтерв’ю (face-to-face) опитали 2000 респондентів.

Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,2%.

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Передісторія:

  • 1 жовтня на переговорах Тристоронньої контактної групи у Мінську домовились про розведення сил у Петрівському та Золотому. 
  • Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна погодила так звану "формулу Штайнємара" щодо виборів на окупованому Донбасі і пояснив, чому не слід її боятися.
  • Одразу після брифінгу Зеленського націоналісти заявили про державну зраду та "безстрокову акцію проти капітуляції". Вони прийшли на Банкову.
  • Також учасники мітингу проти імплементації "формули Штайнмаера" зібрались на Майдані Незалежності. Уночі 2 жовтня вони розійшлися, але заявили, що планують 2 жовтня зібратись під стінами Верховної Ради та на Майдані.
  • Фракції "Європейська солідарність", "Голос" і "Батьківщина" розкритикували узгодження тексту так званої "формули Штайнмаєра" президентом Володимиром Зеленським.
  • Вони висували вимоги скликати закрите засідання парламенту за участю Зеленського, або зібрати лідерів парламентських фракцій і детально пояснити, що підписано в Мінську та на які дії надана згода.
  • Також із критикою заяви Зеленського виступили екс-представник України у політичній підгрупі Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі Роман Безсмертний та екс-міністр закордонних справ Павло Клімкін.
  • 2 жовтня партія "Слуга народу" заявила, що підписання так званої "формули Штайнмаєра" було вимогою Росії для проведення зустрічі президентів України і РФ у нормандському форматі.  

Українська правда

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Теми: формула Штайнмайера опитування ОРДЛО


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