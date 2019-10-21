Реінтеграція Донбасу: в "Слузі народу" запевняють, що влада має "план Б"

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Понеділок, 21 жовтня 2019, 16:50

Народний депутат фракції "Слуга народу" Олександр Качура наголошує, що закон "про особливий статус Донбасу" буде розроблятися у Верховній Раді і в діалозі з суспільством, а не за межами України.

Про це він сказав в ході круглого столу в понеділок в Києві, передає "Інтерфакс-Україна".

"Ми цей закон не будемо приймати без обговорення з суспільством", - стверджує Качура.

Нардеп підкреслив, що його не будуть писати за межами України.

"Його не писатимуть іноземці, Російська Федерація, він буде написаний в українському парламенті, разом, у відкритому діалозі з українським народом", - зазначив Качура.

Депутат від "Слуги народу" також заявив, що "немає ніякої капітуляції" в стратегії президента Володимира Зеленського та партії "Слуга народу" щодо припинення війни на Донбасі і відновлення територіальної цілісності України.

За словами Качури, влада має так званий "план А", а якщо він не спрацює, то суспільству буде представлений "план Б", але поки не час "розкривати карти".

Нагадаємо:

  • 16 вересня 2014 року Верховна Рада ухвалила закон про особливийпорядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей (у народі його називали законом про особливий статус ОРДЛО)
  • 18 січня 2018 року парламент ухвалив закон про особливостідержавної політики із забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій та Луганській областях (у народі відомий як закон  про реінтеграцію Донбасу).
  • У жовтні 2018 року закон про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей було продовжено до 31 грудня 2019 року.
  • 7 лютого 2019 року п'ятий президент Петро Порошенко затвердив межітимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей.
  • Президент Росії Володимир Путінне раз заявляв, що Україна повинна надати Донбасу особливий статус і вести прямі переговори з лідерами непідконтрольних їй територій.
  • 3 жовтня 2019 року шостий президент України Володимир Зеленський заявив, що буде розроблено новий законпро особливий статус Донбасу.
  • 10 жовтня він пояснив, що закон про статус Донбасу не може передбачати автономіюокупованих зараз територій.  
  • Голова Верховної Ради Дмитро Разумков запевняв, що в новому законі про особливий статус Донбасу "червоні лінії" не перейдуть – тобто він не зашкодить Україні.
  • Голова комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Богдан Яременко говорив, що законопроект про особливий порядок місцевого самоврядування в ОРДЛО не винесуть на референдум.
  • Жовтневе опитування Центру Разумкова показало, що більшість українців не підтримують надання і закріплення в Конституції "особливого статусу" ОРДЛО.

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Теми: Донбас війна


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