Реінтеграція Донбасу: в "Слузі народу" запевняють, що влада має "план Б"

Народний депутат фракції "Слуга народу" Олександр Качура наголошує, що закон "про особливий статус Донбасу" буде розроблятися у Верховній Раді і в діалозі з суспільством, а не за межами України.

Про це він сказав в ході круглого столу в понеділок в Києві, передає "Інтерфакс-Україна".

"Ми цей закон не будемо приймати без обговорення з суспільством", - стверджує Качура.

Нардеп підкреслив, що його не будуть писати за межами України.

"Його не писатимуть іноземці, Російська Федерація, він буде написаний в українському парламенті, разом, у відкритому діалозі з українським народом", - зазначив Качура.

Депутат від "Слуги народу" також заявив, що "немає ніякої капітуляції" в стратегії президента Володимира Зеленського та партії "Слуга народу" щодо припинення війни на Донбасі і відновлення територіальної цілісності України.

За словами Качури, влада має так званий "план А", а якщо він не спрацює, то суспільству буде представлений "план Б", але поки не час "розкривати карти".

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