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Реинтеграция Донбасса: в "Слуге народа" уверяют, что у власти есть "план Б"

Понедельник, 21 октября 2019, 16:50

Народный депутат фракции "Слуга народа" Александр Качура подчеркивает, что закон "об особом статусе Донбасса" будет разрабатываться в Верховной Раде и в диалоге с обществом, а не за пределами Украины.

Об этом он сказал в ходе круглого стола в понедельник в Киеве, передает "Интерфакс-Украина".

"Мы этот закон не будем принимать без обсуждения с обществом", - сказал Качура.

Нардеп подчеркнул, что данный закон не будет писаться за пределами Украины.

"Его не будут писать иностранцы, Российская Федерация, он будет написан в украинском парламенте, вместе, в открытом диалоге с украинским народом", - отметил Качура.

Депутат от "Слуги народа" также заявил, что "нет никакой капитуляции" в стратегии президента Владимира Зеленского и партии "Слуга народа" по прекращению войны на Донбассе и восстановлению территориальной целостности Украины.

По словам Качуры, у власти есть так называемый "план А", а если он не сработает, то обществу будет представлен "план Б", но пока не время "раскрывать карты".

Напомним:

  • 16 сентября 2014 года Верховная Рада приняла президентский закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (в народе его называли законом об особом статусе ОРДЛО).
  • 18 января 2018 года парламент принял закон об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях (в народе известный как закон о реинтеграции Донбасса).
  • В октябре 2018 года закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей был продлен до 31 декабря 2019 года.
  • 7 февраля 2019 года пятый президент Петр Порошенко утвердил границы временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.
  • Президент России Владимир Путин не раз заявлял, что Украина должна дать Донбассу особый статус и вести прямые переговоры с лидерами неподконтрольных ей территорий.
  • 3 октября 2019 года шестой президент Украины Владимир Зеленский заявил, что будет разработан новый закон об особом статусе Донбасса.
  • 10 октября он объяснил, что закон о статусе Донбасса не может предусматривать автономию оккупированных сейчас территорий.
  • Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков уверял, что в новом законе об особом статусе Донбасса "красные линии" не перейдут – то есть он не навредит Украине.
  • Глава комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богдан Яременко говорил, что законопроект об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО не вынесут на референдум.
  • Октябрьский опрос Центра Разумкова показал, что большинство украинцев не поддерживают предоставление и закрепление в Конституции "особого статуса" ОРДЛО.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Донбассвойна
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