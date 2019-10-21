Реинтеграция Донбасса: в "Слуге народа" уверяют, что у власти есть "план Б"

Народный депутат фракции "Слуга народа" Александр Качура подчеркивает, что закон "об особом статусе Донбасса" будет разрабатываться в Верховной Раде и в диалоге с обществом, а не за пределами Украины.



Об этом он сказал в ходе круглого стола в понедельник в Киеве, передает "Интерфакс-Украина".

"Мы этот закон не будем принимать без обсуждения с обществом", - сказал Качура.

Нардеп подчеркнул, что данный закон не будет писаться за пределами Украины.

"Его не будут писать иностранцы, Российская Федерация, он будет написан в украинском парламенте, вместе, в открытом диалоге с украинским народом", - отметил Качура.



Депутат от "Слуги народа" также заявил, что "нет никакой капитуляции" в стратегии президента Владимира Зеленского и партии "Слуга народа" по прекращению войны на Донбассе и восстановлению территориальной целостности Украины.



По словам Качуры, у власти есть так называемый "план А", а если он не сработает, то обществу будет представлен "план Б", но пока не время "раскрывать карты".

Напомним: