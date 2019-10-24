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"Большой брат": у "Слузі народу" є служба, яка стежить за нардепами

Четвер, 24 жовтня 2019, 12:18
Большой брат: у Слузі народу є служба, яка стежить за нардепами

У фракції "Слуга народу" працює "внутрішня служба безпеки", яка аналізує, хто як у комітетах себе поводить і як голосує.

Джерело: інтерв’ю першого заступника лідера фракції СН Олександра Корнієнка УП    

Пряма мова Корнієнка про те, чи продалися "слуги народу" олігархам: "Я не думаю, що масово це відбулося. Може, хтось десь шукає якісь можливості, але, "большой брат" все бачить.

Скажу, що "большой брат" вийшов на рівень комітетів. 

Зараз ми аналізуємо, хто як у комітетах себе поводить. Є цікаві тенденції, коли депутати ведуть подвійне життя – в залі голосують з фракцією, а на комітетах чомусь голосують не з фракцією. Вже є кілька таких випадків".

"Служба безпеки" – це в тому числі депутати. (Вони, – УП) більш поінформовані, ніж інші. (Вони, – УП) ну не стежать, але, скажімо так, роблять висновки".

Деталі: За словами Корнієнка, таких депутатів у "службі безпеки" фракції достатньо, але телефонів колег вони не прослуховують.  

Серед іншого вони придивляються до нардепів, які займають "категоричну малоконструктивну позицію в деяких питаннях", зокрема, цікавляться, чи нардеп сам до цього дійшов, чи були якісь порадники.

За словами Корнієнка, представники великих промислових груп ходять довкола депутатів ще з 29 серпня (29 серпня запрацювала нова Рада, – УП), але наразі не було підтверджень, що їм якось вдалося домовитися з нардепами про співпрацю.

Заступник голови фракції СН розповів, що про походеньки представників від олігархів постійно каже і "служба внутрішньої безпеки", і самі депутати розповідали.

Він відмовився назвати олігархів, від яких уже приходили, лише відзначив, що "олігархи всі відомі, вони в топ-100 входять".

Знати більше: Детектор брехні і $30 тисяч для "Слуги народу". Як депутати Зеленського посварилися через схеми Яценка

"Слуг народу" перевірять на детекторі брехні. Чи можна обманути поліграф

Передісторія: 

  • На початку серпня на той час нардеп, а нині голова фракції "Слуги народу" Давид Арахамія заявив, партія має намір використовувати у Верховній Раді програмне забезпечення із застосуванням технологій штучного інтелекту, щоб відстежувати аномалії під час голосувань народних депутатів та уникнути політичної корупції. У команді Зеленського цю систему назвали "Великий брат". 
  • 18 жовтня спалахнув скандал у "Слузі народу" через відмову нардепів підтримати проєкт закону №2047, про скасування так званих "майданчиків нардепа Яценка" – електронних майданчиків-посередників між оцінщиками майна та електронною базою Фонду державного майна.
  • Підозрювали, що частина депутатів відмовились підтримати законопроєкт через те, що їм запропонували певну "винагороду" за блокування процесу знищення майданчиків.
  • Після цього джерела УП повідомляли, що президент Володимир Зеленський та керівництво партії "Слуга народу" вимагали, щоб депутати СН, які є членами фінансового комітету Ради пройшли детектор брехні.
  • Із нинішніх нардепів під підозру потрапили: Ірина Аллахвердієва, Ольга Василевська-Смаглюк, Дар'я Володіна, Юлія Діденко, Олександр Дубінський, Вікторія Кінзбурська, Олексій Ковальов, Анна Колісник, Олексій Леонов, Анастасія Ляшенко, Євген Петруняк.
  • Депутат Олександр Качура, один з головних ініціаторів законопроекту №2047-1, сам висловив бажання пройти "детектор брехні". І вже навіть нібито його пройшов.
  • Також прозвітував про проходження перевірки на поліграфі і нардеп Дубінський. Він відповідав на питання експерта у прямому ефірі, хоч поліграфологи кажуть, що таке дослідження не зовсім ефективне.
  • Спеціалізована антикорупційна прокуратура зареєструвала кримінальне провадження за фактом можливого вчинення корупційного злочину 11-ма нардепами.

Українська правда

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Теми: Слуга народуВерховна Рада
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