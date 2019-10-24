"Большой брат": у "Слузі народу" є служба, яка стежить за нардепами

У фракції "Слуга народу" працює "внутрішня служба безпеки", яка аналізує, хто як у комітетах себе поводить і як голосує.

Джерело: інтерв’ю першого заступника лідера фракції СН Олександра Корнієнка УП

Пряма мова Корнієнка про те, чи продалися "слуги народу" олігархам: "Я не думаю, що масово це відбулося. Може, хтось десь шукає якісь можливості, але, "большой брат" все бачить.

Скажу, що "большой брат" вийшов на рівень комітетів.

Зараз ми аналізуємо, хто як у комітетах себе поводить. Є цікаві тенденції, коли депутати ведуть подвійне життя – в залі голосують з фракцією, а на комітетах чомусь голосують не з фракцією. Вже є кілька таких випадків".

"Служба безпеки" – це в тому числі депутати. (Вони, – УП) більш поінформовані, ніж інші. (Вони, – УП) ну не стежать, але, скажімо так, роблять висновки".

Деталі: За словами Корнієнка, таких депутатів у "службі безпеки" фракції достатньо, але телефонів колег вони не прослуховують.

Серед іншого вони придивляються до нардепів, які займають "категоричну малоконструктивну позицію в деяких питаннях", зокрема, цікавляться, чи нардеп сам до цього дійшов, чи були якісь порадники.

За словами Корнієнка, представники великих промислових груп ходять довкола депутатів ще з 29 серпня (29 серпня запрацювала нова Рада, – УП), але наразі не було підтверджень, що їм якось вдалося домовитися з нардепами про співпрацю.

Заступник голови фракції СН розповів, що про походеньки представників від олігархів постійно каже і "служба внутрішньої безпеки", і самі депутати розповідали.

Він відмовився назвати олігархів, від яких уже приходили, лише відзначив, що "олігархи всі відомі, вони в топ-100 входять".

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