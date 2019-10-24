"Большой брат": в "Слуге народа" есть служба, которая следит за нардепами
Во фракции "Слуга народа" работает "внутренняя служба безопасности", которая анализирует, кто как в комитетах себя ведет и как голосует.
Источник: интервью первого заместителя лидера фракции СН Александра Корниенко УП
Прямая речь Корниенко о том, продались ли "слуги народа" олигархам: "Я не думаю, что массово это произошло. Может, кто-то где-то ищет какие-то возможности, но, "большой брат" все видит.
Скажу, что "большой брат" вышел на уровень комитетов.
Сейчас мы анализируем, кто как в комитетах себя ведет. Есть интересные тенденции, когда депутаты ведут двойную жизнь – в зале голосуют с фракцией, а на комитетах почему-то голосуют не с фракцией. Уже есть несколько таких случаев".
"Служба безопасности" – это в том числе депутаты. (Они, – УП) более информированы, чем другие. (Они, – УП) ну, не следят, но, скажем так, делают выводы".
Детали: По словам Корниенко, таких депутатов в "службе безопасности" фракции достаточно, но телефонов коллег они не прослушивают.
Среди прочего они присматриваются к нардепам, которые занимают "категорически малоконструктивную позицию в некоторых вопросах", в частности, интересуются, сам нардеп к этому пришел, или были какие-то советчики.
По словам Корниенко, представители крупных промышленных групп ходят вокруг депутатов еще с 29 августа (29 августа заработала новая Рада, – УП), но пока не было подтверждений, что им как-то удалось договориться с нардепами о сотрудничестве.
Заместитель председателя фракции СН рассказал, что о похождениях представителей олигархов постоянно говорит и "служба внутренней безопасности", и сами депутаты рассказывали.
Он отказался назвать олигархов, от которых уже приходили, только отметил, что "олигархи все известны, они в топ-100 входят".
Предыстория:
- В начале августа в то время нардеп, а ныне председатель фракции "Слуги народа" Давид Арахамия заявил, партия намерена использовать в Верховной Раде программное обеспечение с применением технологий искусственного интеллекта, чтобы отслеживать аномалии во время голосований народных депутатов и избежать политической коррупции. В команде Зеленского эту систему назвали "Большой брат".
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