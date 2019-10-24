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"Большой брат": в "Слуге народа" есть служба, которая следит за нардепами

Четверг, 24 октября 2019, 12:18
Большой брат: в Слуге народа есть служба, которая следит за нардепами

Во фракции "Слуга народа" работает "внутренняя служба безопасности", которая анализирует, кто как в комитетах себя ведет и как голосует.

Источник: интервью первого заместителя лидера фракции СН Александра Корниенко УП

Прямая речь Корниенко о том, продались ли "слуги народа" олигархам: "Я не думаю, что массово это произошло. Может, кто-то где-то ищет какие-то возможности, но, "большой брат" все видит.

Скажу, что "большой брат" вышел на уровень комитетов.

Сейчас мы анализируем, кто как в комитетах себя ведет. Есть интересные тенденции, когда депутаты ведут двойную жизнь – в зале голосуют с фракцией, а на комитетах почему-то голосуют не с фракцией. Уже есть несколько таких случаев".

"Служба безопасности" – это в том числе депутаты. (Они, – УП) более информированы, чем другие. (Они, – УП) ну, не следят, но, скажем так, делают выводы".

Детали: По словам Корниенко, таких депутатов в "службе безопасности" фракции достаточно, но телефонов коллег они не прослушивают.

Среди прочего они присматриваются к нардепам, которые занимают "категорически малоконструктивную позицию в некоторых вопросах", в частности, интересуются, сам нардеп к этому пришел, или были какие-то советчики.

По словам Корниенко, представители крупных промышленных групп ходят вокруг депутатов еще с 29 августа (29 августа заработала новая Рада, – УП), но пока не было подтверждений, что им как-то удалось договориться с нардепами о сотрудничестве.

Заместитель председателя фракции СН рассказал, что о похождениях представителей олигархов постоянно говорит и "служба внутренней безопасности", и сами депутаты рассказывали.

Он отказался назвать олигархов, от которых уже приходили, только отметил, что "олигархи все известны, они в топ-100 входят".

Знать больше: Детектор лжи и $30 тысяч для "Слуги народа". Как депутаты Зеленского поссорились из-за схемы Яценко

"Слуг народа" проверят на детекторе лжи. Можно ли обмануть полиграф

Предыстория: 

  • В начале августа в то время нардеп, а ныне председатель фракции "Слуги народа" Давид Арахамия заявил, партия намерена использовать в Верховной Раде программное обеспечение с применением технологий искусственного интеллекта, чтобы отслеживать аномалии во время голосований народных депутатов и избежать политической коррупции. В команде Зеленского эту систему назвали "Большой брат".
  • 18 октября разгорелся скандал в "Слуге народа" из-за отказа нардепов поддержать проект закона №2047 об отмене так называемых "площадок нардепа Яценко" – электронных площадок-посредников между оценщиком имущества и электронной базой Фонда государственного имущества.
  • Подозревали, что часть депутатов отказались поддержать законопроект из-за того, что им предложили определенное "вознаграждение" за блокирование процесса уничтожения площадок.
  • После этого источники УП сообщали, что президент Владимир Зеленский и руководство партии "Слуга народа" требовали, чтобы депутаты СН, которые являются членами финансового комитета Рады, и авторы нескольких законопроектов прошли детектор лжи.
  • Из нынешних нардепов под подозрение попали: Ирина Аллахвердиева, Ольга Василевская-Смаглюк, Дарья Володина, Юлия Диденко, Александр Дубинский, Виктория Кинзбурская, Алексей Ковалев, Анна Колесник, Алексей Леонов, Анастасия Ляшенко, Евгений Петруняк.
  • Депутат Александр Качура, один из главных инициаторов законопроекта №2047-1, сам выразил желание пройти "детектор лжи". И даже якобы уже прошел.
  • Также отчитался о прохождении проверки на полиграфе и нардеп Дубинский. Он отвечал на вопросы эксперта в прямом эфире, хотя полиграфологи говорят, что такое исследование не совсем эффективно.
  • Специализированная антикоррупционная прокуратура зарегистрировала уголовное производство по факту возможного совершения коррупционного преступления 11-ю нардепами.
  • В августе 2018 года "Наші гроші з Денисом Бігусом" сообщали, что только за первый месяц работы фирмы, близкие к нардепу из "Возрождения" Антона Яценко, "выкачали" 23 млн на схемах посредничества.

Украинская правда

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Темы: Слуга народаВерховная Рада
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