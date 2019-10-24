"Большой брат": в "Слуге народа" есть служба, которая следит за нардепами

Во фракции "Слуга народа" работает "внутренняя служба безопасности", которая анализирует, кто как в комитетах себя ведет и как голосует.

Источник: интервью первого заместителя лидера фракции СН Александра Корниенко УП

Прямая речь Корниенко о том, продались ли "слуги народа" олигархам: "Я не думаю, что массово это произошло. Может, кто-то где-то ищет какие-то возможности, но, "большой брат" все видит.

Скажу, что "большой брат" вышел на уровень комитетов.

Сейчас мы анализируем, кто как в комитетах себя ведет. Есть интересные тенденции, когда депутаты ведут двойную жизнь – в зале голосуют с фракцией, а на комитетах почему-то голосуют не с фракцией. Уже есть несколько таких случаев".

"Служба безопасности" – это в том числе депутаты. (Они, – УП) более информированы, чем другие. (Они, – УП) ну, не следят, но, скажем так, делают выводы".

Детали: По словам Корниенко, таких депутатов в "службе безопасности" фракции достаточно, но телефонов коллег они не прослушивают.

Среди прочего они присматриваются к нардепам, которые занимают "категорически малоконструктивную позицию в некоторых вопросах", в частности, интересуются, сам нардеп к этому пришел, или были какие-то советчики.

По словам Корниенко, представители крупных промышленных групп ходят вокруг депутатов еще с 29 августа (29 августа заработала новая Рада, – УП), но пока не было подтверждений, что им как-то удалось договориться с нардепами о сотрудничестве.

Заместитель председателя фракции СН рассказал, что о похождениях представителей олигархов постоянно говорит и "служба внутренней безопасности", и сами депутаты рассказывали.

Он отказался назвать олигархов, от которых уже приходили, только отметил, что "олигархи все известны, они в топ-100 входят".

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