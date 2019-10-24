Суд не дал Шокину шанса восстановиться в должности

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Четверг, 24 октября 2019, 12:32

Кассационный административный суд Верховного суда не выявил обстоятельств для возобновления сроков рассмотрения иска бывшего генерального прокурора Украины Виктора Шокина о восстановлении в должности.

Источник: Интерфакс-Украина

Дословно в сообщении Верховного суда: "Суд отказал в возобновлении сроков для рассмотрения дела по существу и оставил в силе предыдущее решение, по которому иск был отклонен".

Детали: Таким образом, как отметили в суде, в удовлетворении заявления о возобновлении сроков рассмотрения иска по вновь выявленным обстоятельствам было отказано, поскольку таковые обстоятельства установлены не были.

На заседании речь не шла о рассмотрении по существу иска Шокина о восстановлении в должности генпрокурора: суд рассматривал исключительно вопрос наличия оснований для пересмотра предыдущего решения, по которому иск экс-генпрокурора о восстановлении в должности был отклонен.

Что было раньше: 2 сентября Шокин подал в суд заявление с просьбой пересмотреть предыдущее решение, которым суд отказался его восстанавливать в ГПУ.

Причина пересмотра заключается в том, что в деле, по мнению Шокина, есть "вновь открывшиеся обстоятельства". Какие именно – не уточняется.

Шокин подавал в суд на тогдашнего президента Петра Порошенко и Верховную Раду еще 13 марта 2017 года – через год после своего увольнения.

Бывший генпрокурор требовал признать незаконным и отменить постановление парламента и указ президента об его увольнении.

Весной 2017 года Высший административный суд дважды отказал бывшему чиновнику.

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Шантажировал ли Трамп Зеленского. Полный текст разговора

Напомним:

  • 16 февраля 2016 года президент Порошенко попросил Шокина уйти с должности, потому что его ведомство "не смогло заручиться доверием общества".
  • Генпрокурор написал заявление, и Верховная Рада согласовала его увольнение.
  • В 2018 году бывший вице-президент США, а теперь кандидат в президенты Штатов, Джо Байден рассказал, что угрожал украинским лидерам не дать кредит, если они не уволят Шокина.
  • После этого дочь Шокина, гражданка США, пообещала судиться с Байденом, "чтобы защитить достоинство родных".
  • Президент США Дональд Трамп назвал "позорным" поведение Байдена, а адвокат Трампа Рудольф Джулиани выразил мнение, что Байден мог руководствоваться бизнес-интересами сына.
  • Сын Байдена в 2014 году стал одним из членов Наблюдательного совета компании Burisma, которая принадлежит украинскому миллионеру Николаю Злочевскому и во времена Шокина была объектом нескольких уголовных дел.
  • В разговоре с Зеленским Трамп сказал, что Байден якобы хвастался увольнением Шокина, и попросил президента Украины разобраться с ситуацией.
  • Из-за этого телефонного разговора сотрудник американской разведки пожаловался на возможное давление Трампа на Зеленского, а в парламенте решили инициировать официальный запрос об импичменте.
  • После этого Шокин заявил, что был вынужден прекратить расследование в отношении компании "Бурисма", членом совета директоров которой был Хантер Байдена, сын вице-президента США Джо Байдена под давлением со стороны США.

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Темы: Шокин Трамп Зеленский


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