Суд не дал Шокину шанса восстановиться в должности

Кассационный административный суд Верховного суда не выявил обстоятельств для возобновления сроков рассмотрения иска бывшего генерального прокурора Украины Виктора Шокина о восстановлении в должности.

Источник: Интерфакс-Украина

Дословно в сообщении Верховного суда: "Суд отказал в возобновлении сроков для рассмотрения дела по существу и оставил в силе предыдущее решение, по которому иск был отклонен".

Детали: Таким образом, как отметили в суде, в удовлетворении заявления о возобновлении сроков рассмотрения иска по вновь выявленным обстоятельствам было отказано, поскольку таковые обстоятельства установлены не были.

На заседании речь не шла о рассмотрении по существу иска Шокина о восстановлении в должности генпрокурора: суд рассматривал исключительно вопрос наличия оснований для пересмотра предыдущего решения, по которому иск экс-генпрокурора о восстановлении в должности был отклонен.

Что было раньше: 2 сентября Шокин подал в суд заявление с просьбой пересмотреть предыдущее решение, которым суд отказался его восстанавливать в ГПУ.

Причина пересмотра заключается в том, что в деле, по мнению Шокина, есть "вновь открывшиеся обстоятельства". Какие именно – не уточняется.

Шокин подавал в суд на тогдашнего президента Петра Порошенко и Верховную Раду еще 13 марта 2017 года – через год после своего увольнения.

Бывший генпрокурор требовал признать незаконным и отменить постановление парламента и указ президента об его увольнении.

Весной 2017 года Высший административный суд дважды отказал бывшему чиновнику.

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