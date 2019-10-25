Новини 25 жовтня: стрілянина в Харкові, нова банкнота

У Харкові поблизу супермаркету сталася стрілянина, з‘явилась нова банкнота номіналом 1000 грн — новини, які були актуальні 25 жовтня.

Про стрілянину в Харкові

У Харкові на вулиці Клочківській сталася перестрілка, двоє невідомих осіб здійснили постріли зі зброї у двох чоловіків, один із них помер. Автомобіль, на якому зловмисники втекли, знайшли підпаленим неподалік від місця скоєння злочину.

Пізніше причетний до перестрілки чоловік підірвав сам себе на Південному вокзалі.

Як з’ясувалось, в перестрілці був убитий Володимир Борох – один зі свідків у справі про вбивство депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова.

Про банкноту

Сьогодні у готівковому обігу з'явилась банкнота нового найвищого номіналу - 1 000 гривень.

Про телеграм-канал "Української правди"

Щойно стало відомо, що у "Української правди" є новинний телеграм-канал "УП. Стрічка". На нього вже підписалося більше двох тисяч людей і кількість підписників стрімко зростає.

Як повідомляють наші джерела, на каналі оперативно публікують найважливіші та найцікавіші новини з України та світу. Один зі співрозмовників УП дуже радив підписатись на цей канал.

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