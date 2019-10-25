Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Новини 25 жовтня: стрілянина в Харкові, нова банкнота

П'ятниця, 25 жовтня 2019, 20:37

У Харкові поблизу супермаркету сталася стрілянина, з‘явилась нова банкнота номіналом 1000 грн — новини, які були актуальні 25 жовтня.

Про стрілянину в Харкові

У Харкові на вулиці Клочківській сталася перестрілка, двоє невідомих осіб здійснили постріли зі зброї у двох чоловіків, один із них помер. Автомобіль, на якому зловмисники втекли, знайшли підпаленим неподалік від місця скоєння злочину.

Пізніше причетний до перестрілки чоловік підірвав сам себе на Південному вокзалі.

Як з’ясувалось, в перестрілці був убитий Володимир Борох – один зі свідків у справі про вбивство депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова.

Про банкноту

Сьогодні у готівковому обігу з'явилась банкнота нового найвищого номіналу - 1 000 гривень.

Про телеграм-канал "Української правди"

Щойно стало відомо, що у "Української правди" є новинний телеграм-канал "УП. Стрічка". На нього вже підписалося більше двох тисяч людей і кількість підписників стрімко зростає.

Як повідомляють наші джерела, на каналі оперативно публікують найважливіші та найцікавіші новини з України та світу. Один зі співрозмовників УП дуже радив підписатись на цей канал.

Про інші важливі новини

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков вважає, що спроба дискредитації спецпідрозділу Нацгвардії "Азов" – це знак якості його боротьби за територіальну цілісність України.

За екс-депутата і забудовника Максима Микитася, підозрюваного в організації корупційної схеми з квартирами для Нацгвардії, внесли 80 мільйонів гривень застави.

Звільнений керівник управління спецрозслідувань Генпрокуратури Сергій Горбатюк заявив, що його управління займалося розслідуванням справи, де фігурував глава Офісу президента Андрій Богдан.

Суд скасував домашній арешт обвинуваченому в організації силового штурму протестувальників на Майдані під час Революції Гідності екс-голові СБУ в Києві та області Олександру Щеголєву.

Українська правда
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд

Усі новини...
Останні новини
00:58
"Шахтар" програв "Порту" і вилетів із плей-оф Ліги чемпіонів
00:42
Байден і Білий дім продовжують спонукати Конгрес ухвалити пакет з підтримкою України – Кірбі
00:24
Болгарія зробила перший крок до скасування винятку із санкцій ЄС проти РФ
00:05
ОновленоРосіяни запустили ударні БпЛА, також є ракетна небезпека в кількох областях
23:26
Bloomberg: Байден запропонував зміни, які підвищують шанси на допомогу Україні
23:15
Економічні новини 13 грудня: "Київстар" поступово відновлює зв'язок, обшуки у столичному метрополітені
23:02
Зеленський: Україна виконала свою частину роботи у виконанні рекомендацій ЄС
22:41
Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня
22:24
НАТО збільшив спільний військовий бюджет на 2024 рік на 12%
22:07
Місцева влада заборонила польським перевізникам заблокувати кордон у Дорогуську
Усі новини...
Реклама: