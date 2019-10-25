Новости 25 октября: стрельба в Харькове, новая банкнота

В Харькове возле супермаркета произошла стрельба, появилась новая банкнота номиналом в 1000 грн — новости, которые были актуальны 25 октября.

О стрельбе в Харькове

В Харькове на улице Клочковской произошла перестрелка, двое неизвестных совершили выстрелы из оружия в двух мужчин, один из них скончался. Автомобиль, на котором злоумышленники скрылись, нашли подожженным неподалеку от места преступления.

Позже причастный к перестрелке мужчина взорвал сам себя на Южном вокзале.

Как выяснилось, в перестрелке был убит Владимир Борох – один из свидетелей в деле об убийстве депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова.

О банкноте

Сегодня в наличном обращении появилась банкнота нового самого высокого номинала - 1000 гривен.

О телеграмм-канале "Украинской правды"

Только что стало известно, что у "Украинской правды" появился новостной телеграм-канал "УП. Стрічка". На него уже подписалось более двух тысяч человек и количество подписчиков стремительно растёт.

Как сообщают наши источники, на канале оперативно публикуют самые важные и самые интересные новости Украины и мира. Один из собеседников УП очень советовал подписаться на этот канал.

О других важных новостях

Министр внутренних дел Арсен Аваков считает, что попытка дискредитации спецподразделения Нацгвардии "Азов" – это знак качества его борьбы за территориальную целостность Украины.

За экс-депутата и застройщика Максима Микитася, подозреваемого в организации коррупционной схемы с квартирами для Нацгвардии, внесли 80 миллионов гривен залога.

Уволенный руководитель управления спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк заявил, что его управление занималось расследованием дела, где фигурировал глава Офиса президента Андрей Богдан.

Суд отменил домашний арест обвиняемому в организации силового штурма протестующих на Майдане во время Революции Достоинства экс-главе СБУ в Киеве и области Александру Щеголеву.