Імпічмент Трампа: демократи хочуть допитати чиновників Білого дому та Держдепу
Демократи Палати представників Конгресу США надіслали повістки бюджетному управлінню Білого дому та Державному департаменту США з вимогою дати свідчення для розслідування звинувачень у справі імпічменту президента Дональда Трампа.
Джерело: Reuters
Деталі: Розслідувачі хочуть почути свідчення високопосадовців бюджетного управління адміністрації Трампа та Держдепу.
Як повідомляє видання, постати перед Палатою представників мають в.о. директора адміністративно-бюджетного управління Білого дому Рассел Воут, заступник директора програм національної безпеки Майкл Даффі та Ульріх Брехбуль, радник Держдепу.
Конгресмени заявили, що планують заслухати їх 5 та 6 листопада.
Нагадаємо:
- У розслідуванні звинувачень у справі імпічменту президента Дональда Трампа вже давали свідчення ексспецпредставник США з питань України Курт Волкер, колишня послиня США в Україні Марі Йованович, заступник помічника держсекретаря США у справах Європи і Євразії Джордж Кент, посол США в Європейському Союзі Гордон Сондленд, тимчасово повірений США в Україні Вільям Тейлор.
Передісторія:
- На початку вересня видання "The Washington Post" повідомило, що президент США Дональд Трамп схиляв президента України Володимира Зеленського відкрити справу щодо сина свого конкурента на виборах-2020 Джо Байдена.
- Увагу до цього посилило рішення адміністрації Трампа видати військову допомогу Україні після затримки, яка засмутила членів Конгресу з обох партій.
- 25 вересня Білий дім оприлюднив текст телефонної розмови між президентом США Дональдом Трампом і президентом України Володимиром Зеленським, через яку в США розпочали процедуру імпічменту.
- З тексту розмови випливає, що Трамп схиляв президента України Володимира Зеленського розпочати розслідування проти політичного опонента колишнього віцепрезидента Джо Байдена.
- Зеленський публічно заперечує, що президент США чинив на нього тиск. "На мене ніхто не тиснув", - заявив він журналістам під час зустрічі з Трампом в Нью-Йорку.
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