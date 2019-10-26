Імпічмент Трампа: демократи хочуть допитати чиновників Білого дому та Держдепу

Демократи Палати представників Конгресу США надіслали повістки бюджетному управлінню Білого дому та Державному департаменту США з вимогою дати свідчення для розслідування звинувачень у справі імпічменту президента Дональда Трампа.

Джерело: Reuters

Деталі: Розслідувачі хочуть почути свідчення високопосадовців бюджетного управління адміністрації Трампа та Держдепу.

Як повідомляє видання, постати перед Палатою представників мають в.о. директора адміністративно-бюджетного управління Білого дому Рассел Воут, заступник директора програм національної безпеки Майкл Даффі та Ульріх Брехбуль, радник Держдепу.

Конгресмени заявили, що планують заслухати їх 5 та 6 листопада.

Нагадаємо:

У розслідуванні звинувачень у справі імпічменту президента Дональда Трампа вже давали свідчення ексспецпредставник США з питань України Курт Волкер, колишня послиня США в Україні Марі Йованович, заступник помічника держсекретаря США у справах Європи і Євразії Джордж Кент, посол США в Європейському Союзі Гордон Сондленд, тимчасово повірений США в Україні Вільям Тейлор.

Передісторія: