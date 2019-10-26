Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Імпічмент Трампа: демократи хочуть допитати чиновників Білого дому та Держдепу

Субота, 26 жовтня 2019, 01:27

Демократи Палати представників Конгресу США надіслали повістки бюджетному управлінню Білого дому та Державному департаменту США з вимогою дати свідчення для розслідування звинувачень у справі імпічменту президента Дональда Трампа. 

Джерело: Reuters

Деталі: Розслідувачі хочуть почути свідчення високопосадовців бюджетного управління адміністрації Трампа та Держдепу. 

Як повідомляє видання, постати перед Палатою представників мають в.о. директора адміністративно-бюджетного управління Білого дому Рассел Воут, заступник директора програм національної безпеки Майкл Даффі та Ульріх Брехбуль, радник Держдепу.

Конгресмени заявили, що планують заслухати їх 5 та 6 листопада. 

Нагадаємо: 

  • У розслідуванні звинувачень у справі імпічменту президента Дональда Трампа вже давали свідчення ексспецпредставник США з питань України Курт Волкер, колишня послиня США в Україні Марі Йованович, заступник помічника держсекретаря США у справах Європи і Євразії Джордж Кент, посол США в Європейському Союзі Гордон Сондленд, тимчасово повірений США в Україні Вільям Тейлор.

 Передісторія:

  • На початку вересня видання "The Washington Post" повідомило, що президент США Дональд Трамп схиляв президента України Володимира Зеленського відкрити справу щодо сина свого конкурента на виборах-2020 Джо Байдена.
  • Увагу до цього посилило рішення адміністрації Трампа видати військову допомогу Україні після затримки, яка засмутила членів Конгресу з обох партій.
  • 25 вересня Білий дім оприлюднив текст телефонної розмови між президентом США Дональдом Трампом і президентом України Володимиром Зеленським, через яку в США розпочали процедуру імпічменту.
  • З тексту розмови випливає, що Трамп схиляв президента України Володимира Зеленського розпочати розслідування проти політичного опонента колишнього віцепрезидента Джо Байдена.
  • Зеленський публічно заперечує, що президент США чинив на нього тиск.  "На мене ніхто не тиснув", - заявив він журналістам під час зустрічі з Трампом в Нью-Йорку.

Ольга Гетьманець, УП
Теми: ТрампСШАімпічмент
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд

Усі новини...
Трамп
Трамп не зміг оскаржити виплату $5 млн письменниці, яка звинуватила його в домаганнях
Я попрошу Європу заплатити США за зброю, відправлену в Україну – Трамп
Трамп пояснив, як хоче змусити Зеленського й Путіна укласти мирну угоду
Останні новини
00:58
"Шахтар" програв "Порту" і вилетів із плей-оф Ліги чемпіонів
00:42
Байден і Білий дім продовжують спонукати Конгрес ухвалити пакет з підтримкою України – Кірбі
00:24
Болгарія зробила перший крок до скасування винятку із санкцій ЄС проти РФ
00:05
ОновленоРосіяни запустили ударні БпЛА, також є ракетна небезпека в кількох областях
23:26
Bloomberg: Байден запропонував зміни, які підвищують шанси на допомогу Україні
23:15
Економічні новини 13 грудня: "Київстар" поступово відновлює зв'язок, обшуки у столичному метрополітені
23:02
Зеленський: Україна виконала свою частину роботи у виконанні рекомендацій ЄС
22:41
Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня
22:24
НАТО збільшив спільний військовий бюджет на 2024 рік на 12%
22:07
Місцева влада заборонила польським перевізникам заблокувати кордон у Дорогуську
Усі новини...
Реклама: