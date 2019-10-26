Импичмент Трампа: демократы хотят допросить чиновников Белого дома и Госдепа

Демократы Палаты представителей Конгресса США направили повестки бюджетному управлению Белого дома и Государственному департаменту США с требованием дать показания для расследования обвинений по делу импичмента президента Дональда Трампа.

Источник: Reuters

Детали: Расследователи хотят услышать показания высших должностных лиц бюджетного управления администрации Трампа и Госдепа.

Как сообщает издание, предстать перед Палатой представителей должны и.о. директора административно-бюджетного управления Белого дома Рассел Воут, заместитель директора программ национальной безопасности Майкл Даффи и Ульрих Брехбуль, советник Госдепа.

Конгрессмены заявили, что планируют заслушать их 5 и 6 ноября.

Напомним:

В расследовании обвинений по делу импичмента президента Дональда Трампа уже давали показания экс-спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер, бывший посол США в Украине Мари Йованович, заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джордж Кент, посол США в Европейском Союзе Гордон Сондленд, временно поверенный США в Украине Уильям Тейлор.

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