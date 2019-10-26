Импичмент Трампа: демократы хотят допросить чиновников Белого дома и Госдепа

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Суббота, 26 октября 2019, 01:27

Демократы Палаты представителей Конгресса США направили повестки бюджетному управлению Белого дома и Государственному департаменту США с требованием дать показания для расследования обвинений по делу импичмента президента Дональда Трампа.

Источник: Reuters

Детали: Расследователи хотят услышать показания высших должностных лиц бюджетного управления администрации Трампа и Госдепа.

Как сообщает издание, предстать перед Палатой представителей должны и.о. директора административно-бюджетного управления Белого дома Рассел Воут, заместитель директора программ национальной безопасности Майкл Даффи и Ульрих Брехбуль, советник Госдепа.

Конгрессмены заявили, что планируют заслушать их 5 и 6 ноября.

Напомним:

  • В расследовании обвинений по делу импичмента президента Дональда Трампа уже давали показания экс-спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер, бывший посол США в Украине Мари Йованович, заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джордж Кент, посол США в Европейском Союзе Гордон Сондленд, временно поверенный США в Украине Уильям Тейлор.

Предыстория:

  • В начале сентября издание "The Washington Post" сообщило, что президент США Дональд Трамп склонял президента Украины Владимира Зеленского открыть дело в отношении сына своего конкурента на выборах-2020 Джо Байдена.
  • Внимание к этому возросло из-за решения администрации Трампа выдать военную помощь Украине после задержки, которая расстроила членов Конгресса из обеих партий.
  • 25 сентября Белый дом обнародовал текст телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, из-за которого в США начали процедуру импичмента.
  • Из текста разговора следует, что Трамп склонял президента Украины Владимира Зеленского начать расследование против политического оппонента бывшего вице-президента Джо Байдена.
  • Зеленский публично отрицает, что президент США оказывал на него давление. "На меня никто не давил", - заявил он журналистам во время встречи с Трампом в Нью-Йорке.

Ольга Гетьманец, УП
Темы: Трамп США импичмент


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