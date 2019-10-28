В Золотое к ветеранам приехала полиция

К ветеранам, которые находятся в поселке Золотое в Луганской области, приехали вооруженные полицейские и пытались провести обыски у бойцов.

Источник: видео с места события в паблике "Последний блокпост. #Нет_Капитуляции", пресс-служба Нацполиции

Дословно в группе "Последний блокпост.#Нет_Капитуляции": "Просто сейчас к группе ветеранов в поселке Золотое приехали около 20 полицейских с автоматическим оружием под предлогом "проверки" – пытались обыскать машины и личные вещи бойцов.

На данный момент "правоохранители" поехали, вероятно, проинформировать свое начальство. Готовимся. И стоим до конца".

Детали: В свою очередь в Нацполиции сообщили, что правоохранители продолжают нести службу в Золотом-4 и Катериновке.

фото полиции

Отмечается, что усилия полицейских направлены на обеспечение безопасности местных жителей и проведение профилактической работы, в том числе по соблюдению правил проезда блокпостов.

фото полиции

Что было раньше: 27 октября Заместитель главы Нацполиции Вадим Троян заявил, что ветераны-добровольцы, которые имели легальное оружие, вывезли его в сопровождении полиции из Золотого-4.

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