В Золотое к ветеранам приехала полиция

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Понедельник, 28 октября 2019, 13:22

К ветеранам, которые находятся в поселке Золотое в Луганской области, приехали вооруженные полицейские и пытались провести обыски у бойцов.

Источник: видео с места события в паблике "Последний блокпост. #Нет_Капитуляции", пресс-служба Нацполиции

Дословно в группе "Последний блокпост.#Нет_Капитуляции": "Просто сейчас к группе ветеранов в поселке Золотое приехали около 20 полицейских с автоматическим оружием под предлогом "проверки" – пытались обыскать машины и личные вещи бойцов.

На данный момент "правоохранители" поехали, вероятно, проинформировать свое начальство. Готовимся. И стоим до конца".

Детали: В свою очередь в Нацполиции сообщили, что правоохранители продолжают нести службу в Золотом-4 и Катериновке. 

 
фото полиции

Отмечается, что усилия полицейских направлены на обеспечение безопасности местных жителей и проведение профилактической работы, в том числе по соблюдению правил проезда блокпостов. 

 
фото полиции 

Что было раньше: 27 октября Заместитель главы Нацполиции Вадим Троян заявил, что ветераны-добровольцы, которые имели легальное оружие, вывезли его в сопровождении полиции из Золотого-4.

Предыстория:

  • 26 октября президент Владимир Зеленский приехал в н.п.Золотое-4, где добровольцы и ветераны выступают против отвода украинских войск.
  • Во время общения с одним из мужчин Зеленский заявил: "Я пришел тебе сказал, вы оружие отведите. Ты мне переводишь стрелки. Ты мне вообще не можешь никакие ультиматумы озвучивать.... Я президент этой страны. Мне 42-й год. Я не лох какой-то. Я тебе пришел и сказал – оружие убери".
  • Позже на Facebook Зеленский заявил, что провел в Золотом двое суток, во время поездки встречался с учителями и врачами и узнал об обеспокоенности местных жителей из-за того, что на окраине поселилась группа вооруженных людей. "Решил пообщаться с ними сам. Некоторые разговоры оказались эмоциональными", - пояснил свое общение с добровольцами президент.
  • В свою очередь в штабе Операции объединенных сил заявили, что люди с оружием, с которыми в субботу в Золотом общался президент, находятся там нелегально, и этому дается правовая оценка. 
  • 27 октября лидер Нацкорпуса Андрей Белецкий заявил, что ветераны не уйдут из Золотого-4, даже если президент Владимир Зеленский решит их оттуда "выбросить".

Украинская правда
Темы: Разведение сил полиция


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