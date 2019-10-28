Білецький про ветеранів у Золотому: Зброю не вивезли, а перемістили

Лідер "Національного корпусу" Андрій Білецький каже, що добровольці, які живуть у прифронтовому селищі Золоте-4, не вивезли, а перемістили зброю.

Джерело: Білецький у розмові з "Українською правдою"

Пряма мова: "Зброя в ООС обмежується виключно у так званій "червоній зоні". По наказу Зеленського вони оголосили "червоною зоною" Золоте-4 тільки сьогодні вранці.

Зброю нікуди не вивозили, а перемістили менше, ніж на кілометр, за межі "червоної зони".

Деталі: Білецький стверджує, що ветерани мають при собі лише легальну зброю, адже "приїхали захищати територіальну цілісність країни".

Лідер "Нацкорпусу" назвав зброю добровольців "засобами самооборони".

Білецький також назвав абсурдними заяви штабу ООС про нібито нелегальне перебування ветеранів у Золотому-4.

Керівник "Нацкорпусу" підкреслив, що це конституційне право громадян України – знаходитися у будь-якій її точці.

Більше про ситуацію у Золотому очима Білецького, життя ветеранів у селищі та суперечку із президентом читайте у матеріалі УП "Білецький про Золоте: Якщо Зеленський хотів перевіряти зброю, треба було вчитися на дільничного"

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