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Білецький про ветеранів у Золотому: Зброю не вивезли, а перемістили

Понеділок, 28 жовтня 2019, 20:27

Лідер "Національного корпусу" Андрій Білецький каже, що добровольці, які живуть у прифронтовому селищі Золоте-4, не вивезли, а перемістили зброю.

Джерело: Білецький у розмові з "Українською правдою"

Пряма мова: "Зброя в ООС обмежується виключно у так званій "червоній зоні". По наказу Зеленського вони оголосили  "червоною зоною" Золоте-4 тільки сьогодні вранці.

Зброю нікуди не вивозили, а перемістили менше, ніж на кілометр, за межі "червоної зони".

Деталі: Білецький стверджує, що ветерани мають при собі лише легальну зброю, адже "приїхали захищати територіальну цілісність країни".

Лідер "Нацкорпусу" назвав зброю добровольців "засобами самооборони".

Білецький також назвав абсурдними заяви штабу ООС про нібито нелегальне перебування ветеранів  у Золотому-4.

Керівник "Нацкорпусу" підкреслив, що це конституційне право громадян України – знаходитися у будь-якій її точці.

Більше про ситуацію у Золотому очима Білецького, життя ветеранів у селищі та суперечку із президентом читайте у матеріалі УП "Білецький про Золоте: Якщо Зеленський хотів перевіряти зброю, треба було вчитися на дільничного"

Передісторія:

  • 26 жовтня президент Володимир Зеленський приїхав у селище Золоте-4, де добровольці та ветерани виступають проти відведення українських військ.
  • Під час спілкування з одним з чоловіків Зеленський заявив: "Я прийшов тобі сказав, ви зброю відведіть. Ти мені переводиш стрілки. Ти мені взагалі не можеш ніякі ультиматуми озвучувати... Я президент цієї країни. Мені 42-й рік. Я ж не лох якийсь". 
  • Згодом Зеленський написав у Facebook, що деякі розмови з "озброєними людьми" виявилися "емоційними".
  • У свою чергу у штабі Операції об'єднаних сил заявили, що люди зі зброєю, з якими у суботу в Золотому спілкувався президент, перебувають там нелегально, і цьому надається правова оцінка.
  • 27 жовтня Білецький заявив, що ветерани не підуть із Золотого-4, навіть якщо президент Володимир Зеленський вирішить їх звідти "викинути".
  • 27 жовтня заступник глави Нацполіції Вадим Троян повідомив, що ветерани-добровольці, які мали легальну зброю, вивезли її у супроводі поліції із Золотого-4.
  • 28 жовтня до ветеранів у Золотому приїхали озброєні поліцейські та намагалися провести обшуки.

Українська правда

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Теми: ООСРозведення силЗолоте
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