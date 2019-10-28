Билецкий о ветеранах в Золотом: Оружие не вывезли, а переместили

Лидер "Национального корпуса" Андрей Билецкий говорит, что добровольцы, которые живут в прифронтовом поселке Золотое-4, не вывезли, а переместили оружие.

Источник: Билецкий в разговоре с "Украинской правдой"

Прямая речь: "Оружие в ООС ограничивается исключительно в так называемой "красной зоне". По приказу Зеленского они объявили "красной зоной" Золотое-4 только сегодня утром.

Оружие никуда не вывозили, а переместили меньше, чем на километр, за пределы "красной зоны".

Детали: Билецкий утверждает, что ветераны имеют при себе только легальное оружие, так как "приехали защищать территориальную целостность страны".

Лидер "Нацкорпуса" назвал оружие добровольцев "средствами самообороны".

Билецкий также назвал абсурдными заявления штаба ООС о якобы нелегальном пребывании ветеранов в Золотом-4.

Руководитель "Нацкорпуса" подчеркнул, что это конституционное право граждан Украины – находиться в любой ее точке.

Больше о ситуации в Золотом глазами Билецкого, жизни ветеранов в поселке и споре с президентом читайте в материале УП "Билецкий о Золотом: Если Зеленский хотел проверять оружие, надо было учиться на участкового"

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