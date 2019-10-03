Власника "112 Україна" Козака допитали в СБУ і дещо було несподіванкою

31954 перегляди
Четвер, 3 жовтня 2019, 15:51

Народного депутата від "Опозиційної платформи – За життя" Тараса Козака, який є власником телеканалів "112 Україна", NewsOne та ZiK, допитали у Службі безпеки України.

Джерело: Козак після допиту дав коментар журналістам каналу "112 Україна"

Пряма мова: "Сьогодні мене допитували за трьома статтями. Одна стаття – це "тероризм", друга – це "фінансування тероризму", а третя – "легалізація коштів, отриманих злочинним шляхом". Це для мене було сьогодні новиною".

Деталі: Жодних підозр депутату не висували.

Козак додав, що всі обвинувачення є надуманими та жодних підстав для них немає.

За його твердженням, влада діє проти опозиції та його телеканалів: "Вчорашнє голосування у ВР свідчить, що партія влади "Слуга народу" разом з президентом працює проти опозиції, проти телеканалів, проти партії "Опозиційна платформа – За життя", тому що вчора продовжили повноваження нелегітимної ради з питань телебачення і мовлення".

На думку Козака, така швидкість ухвалення рішень пояснюється необхідністю легітимізувати ухвалені Нацрадою рішення щодо телеканалів "112 Україна", NewsOne та ZiK.

"Ми будемо боротися всі – я особисто і всі ми разом з вами – однозначно правовим шляхом. За часи незалежності України не було таких випадків, щоб закривалися телеканали", – заявив він.

Козак вважає дії Нацради і допит у СБУ прикладом впливу на нього як на власника медіа: "Питання були заготовлені, слідчим ці питання керівництво написало".

За словами нардепа, СБУ викликала його через намір телеканалу NewsOne провести телеміст із російськими медіа.

Передісторія:

  • 26 вересня Національна рада з питань телебачення і радіомовлення позбавила телеканал "112 Україна" цифрових ліцензій на мовлення.
  • Телерадіоорганізації, які здійснюють  мовлення під емблемою "112 Україна", оскаржують це рішення в Окружному адміністративному суді Києва.
  • Національна рада з питань телебачення і радіомовлення тим часом попросила суд анулювати ліцензію на мовлення телеканалу NewsOne.
  • Влітку телеканал NewsOne планував провести телеміст із російськими пропагандистськими ресурсами, але після скандалу та обміну репліками президентів України й Росії все ж відмовився від цієї ідеї.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: ОПЗЖ ЗМІ медіа СБУ


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Партія Медведчука, попри демарш України, пошле свого представника на сесію ПАРЄ 25 вересня 2019, 13:25
Екс-представник Януковича в Раді може стати новим членом ЦВК 18 вересня 2019, 15:04
ЗМІ: Охоронці Медведчука захопили територію на Трухановому острові 17 вересня 2019, 13:56
Усі новини
Головні новини
Разумков – нардепам: Не треба задовольняти фізіологічні потреби у залі Ради
Данилюк розказав про конфлікт з Богданом
Власника "112 Україна" Козака допитали в СБУ і дещо було несподіванкою
Зеленський вніс на розгляд Ради новий склад ЦВК
Усі новини
Музика

Українська музика за вересень: "Бумбокс", Alyona Alyona, The Hardkiss та інші

future

Якою є нинішня молодь, як з нею спілкуватися та до чого готуватися

Медицина

Що не так зі збереженням вакцин в Україні