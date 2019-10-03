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Власника "112 Україна" Козака допитали в СБУ і дещо було несподіванкою

Четвер, 3 жовтня 2019, 15:51
Власника 112 Україна Козака допитали в СБУ і дещо було несподіванкою

Народного депутата від "Опозиційної платформи – За життя" Тараса Козака, який є власником телеканалів "112 Україна", NewsOne та ZiK, допитали у Службі безпеки України.

Джерело: Козак після допиту дав коментар журналістам каналу "112 Україна"

Пряма мова: "Сьогодні мене допитували за трьома статтями. Одна стаття – це "тероризм", друга – це "фінансування тероризму", а третя – "легалізація коштів, отриманих злочинним шляхом". Це для мене було сьогодні новиною".

Деталі: Жодних підозр депутату не висували.

Козак додав, що всі обвинувачення є надуманими та жодних підстав для них немає.

За його твердженням, влада діє проти опозиції та його телеканалів: "Вчорашнє голосування у ВР свідчить, що партія влади "Слуга народу" разом з президентом працює проти опозиції, проти телеканалів, проти партії "Опозиційна платформа – За життя", тому що вчора продовжили повноваження нелегітимної ради з питань телебачення і мовлення".

На думку Козака, така швидкість ухвалення рішень пояснюється необхідністю легітимізувати ухвалені Нацрадою рішення щодо телеканалів "112 Україна", NewsOne та ZiK.

"Ми будемо боротися всі – я особисто і всі ми разом з вами – однозначно правовим шляхом. За часи незалежності України не було таких випадків, щоб закривалися телеканали", – заявив він.

Козак вважає дії Нацради і допит у СБУ прикладом впливу на нього як на власника медіа: "Питання були заготовлені, слідчим ці питання керівництво написало".

За словами нардепа, СБУ викликала його через намір телеканалу NewsOne провести телеміст із російськими медіа.

Передісторія:

  • 26 вересня Національна рада з питань телебачення і радіомовлення позбавила телеканал "112 Україна" цифрових ліцензій на мовлення.
  • Телерадіоорганізації, які здійснюють  мовлення під емблемою "112 Україна", оскаржують це рішення в Окружному адміністративному суді Києва.
  • Національна рада з питань телебачення і радіомовлення тим часом попросила суд анулювати ліцензію на мовлення телеканалу NewsOne.
  • Влітку телеканал NewsOne планував провести телеміст із російськими пропагандистськими ресурсами, але після скандалу та обміну репліками президентів України й Росії все ж відмовився від цієї ідеї.

"Українська правда" у Threads

Теми: ОПЗЖЗМІмедіаСБУ
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