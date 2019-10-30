Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

МЗС Німеччини закликало до розведення сил і в інших районах Донбасу

Середа, 30 жовтня 2019, 02:47

Міністерство закордонних справ ФРН закликало продовжити розпочатий процес розведення сил та засобів в інших районах Донбасу.

Джерело: "Укрінформ" з посиланням на Twitter відомства

Дослівно: "Розпочате розведення сил у Золотому є важливою ознакою надії для місцевого населення, що справжній прогрес у мирному процесі буде можливим. Це має бути продовжено в інших районах".

Передісторія:

  • 29 жовтня глава українського МЗС Вадим Пристайко повідомив про початок розведення сил та засобів біля Золотого на Луганщині.
  • Пізніше у Штабі ОООС підтвердили, що розведення у Золотому-4 розпочалось.
  • Президент Володимир Зеленського привітав початок процесу розведення військ. 
  • УП помітила, що розведення військ біля Золотого відбувається попри недотримання бойовиками режиму тиші впродовж 7 днів.
  • У Генштабі пояснили, що спостережна місія ОБСЄ не зафіксувала обстріл 26 жовтня в межах ділянки розведення біля Золотого-4, про який звітували українські військові.

Ольга Гетьманець, УП
Теми: ДонбасООСРозведення силНімеччина
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд

Усі новини...
Донбас
Сирський: На Бахмутському напрямку повернули раніше окуповані території
Окупанти повідомили про "прильоти" по адміністрації Волновахи
На двох великих східних напрямках окупанти зібрали більше 180 тисяч військ – Череватий
Останні новини
00:58
"Шахтар" програв "Порту" і вилетів із плей-оф Ліги чемпіонів
00:42
Байден і Білий дім продовжують спонукати Конгрес ухвалити пакет з підтримкою України – Кірбі
00:24
Болгарія зробила перший крок до скасування винятку із санкцій ЄС проти РФ
00:05
ОновленоРосіяни запустили ударні БпЛА, також є ракетна небезпека в кількох областях
23:26
Bloomberg: Байден запропонував зміни, які підвищують шанси на допомогу Україні
23:15
Економічні новини 13 грудня: "Київстар" поступово відновлює зв'язок, обшуки у столичному метрополітені
23:02
Зеленський: Україна виконала свою частину роботи у виконанні рекомендацій ЄС
22:41
Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня
22:24
НАТО збільшив спільний військовий бюджет на 2024 рік на 12%
22:07
Місцева влада заборонила польським перевізникам заблокувати кордон у Дорогуську
Усі новини...
Реклама: