МЗС Німеччини закликало до розведення сил і в інших районах Донбасу

Міністерство закордонних справ ФРН закликало продовжити розпочатий процес розведення сил та засобів в інших районах Донбасу.

Джерело: "Укрінформ" з посиланням на Twitter відомства

Дослівно: "Розпочате розведення сил у Золотому є важливою ознакою надії для місцевого населення, що справжній прогрес у мирному процесі буде можливим. Це має бути продовжено в інших районах".

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