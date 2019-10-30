МЗС Німеччини закликало до розведення сил і в інших районах Донбасу
Міністерство закордонних справ ФРН закликало продовжити розпочатий процес розведення сил та засобів в інших районах Донбасу.
Джерело: "Укрінформ" з посиланням на Twitter відомства
Дослівно: "Розпочате розведення сил у Золотому є важливою ознакою надії для місцевого населення, що справжній прогрес у мирному процесі буде можливим. Це має бути продовжено в інших районах".
Передісторія:
- 29 жовтня глава українського МЗС Вадим Пристайко повідомив про початок розведення сил та засобів біля Золотого на Луганщині.
- Пізніше у Штабі ОООС підтвердили, що розведення у Золотому-4 розпочалось.
- Президент Володимир Зеленського привітав початок процесу розведення військ.
- УП помітила, що розведення військ біля Золотого відбувається попри недотримання бойовиками режиму тиші впродовж 7 днів.
- У Генштабі пояснили, що спостережна місія ОБСЄ не зафіксувала обстріл 26 жовтня в межах ділянки розведення біля Золотого-4, про який звітували українські військові.
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