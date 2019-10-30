МИД Германии призвало к разведению сил и в других районах Донбасса

Министерство иностранных дел ФРГ призвало продолжить начатый процесс разведения сил и средств в других районах Донбасса.

Источник: "Укринформ" с ссылкой на Twitter ведомства

Дословно: "Начатое разведение сил в Золотом является важным признаком надежды для местного населения, что настоящий прогресс в мирном процессе будет возможным. Это должно быть продолжено в других районах ".

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