Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

МИД Германии призвало к разведению сил и в других районах Донбасса

Среда, 30 октября 2019, 02:47

Министерство иностранных дел ФРГ призвало продолжить начатый процесс разведения сил и средств в других районах Донбасса.

Источник: "Укринформ" с ссылкой на Twitter ведомства

Дословно: "Начатое разведение сил в Золотом является важным признаком надежды для местного населения, что настоящий прогресс в мирном процессе будет возможным. Это должно быть продолжено в других районах ".

Предыстория:

  • 29 октября министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил о начала процесса разведения сил и средств в Золотом.
  • Позже в штабе ООС подтвердили, что разведение в Золотом-4 началось.
  • Президент Владимир Зеленского поприветствовал начало процесса разведения войск. Удовлетворение по этому поводу также выразил помощник Путина Владислав Сурков.
  • УП заметила, что разведение войск возле Золотого происходит несмотря на несоблюдение боевиками режима тишины в течение 7 дней.
  • В Генштабе пояснили, что наблюдательная миссия ОБСЕ не зафиксировала обстрелов 26 октября в пределах участка разведения у Золотого-4, о которых отчитались украинские военные.

Ольга Гетьманец, УП
Темы: ДонбассООСРазведение силГермания
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Минобороны думает присылать повестки "по электронке", в том числе и за границу – Умеров

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

фотоВедущий 24 канала решил не возвращаться в Украину после саммита ЕС

Все новости...
Донбасс
16 часов на штурме под Бахмутом. Репортаж УП с наступления десантников
Сырский: На Бахмутском направлении вернули ранее оккупированные территории
Оккупанты сообщили о "прилетах" по администрации Волновахи
Последние новости
16:14
Украина по запросу Польши помогла стабилизировать энергосеть
15:53
Минобороны думает присылать повестки "по электронке", в том числе и за границу – Умеров
15:35
фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам
15:20
На Львовщине проживает самое большое в Украине стадо бизонов
15:17
Российского певца Иракли не пустили в Молдову
14:55
Мэр Лондона решил таки передать Украине авто, о которых просил Кличко
14:46
Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши
14:30
Во Франции более 700 работников Airbus Atlantic отравились на предрождественском ужине
14:14
обновлено от 13:45Возле Днепра сбили российскую ракету
14:10
В 2023 году США не оправдали негативных экономических прогнозов
Все новости...
Реклама: