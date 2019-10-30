МИД Германии призвало к разведению сил и в других районах Донбасса

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Среда, 30 октября 2019, 03:47

Министерство иностранных дел ФРГ призвало продолжить начатый процесс разведения сил и средств в других районах Донбасса.

Источник: "Укринформ" с ссылкой на Twitter ведомства

Дословно: "Начатое разведение сил в Золотом является важным признаком надежды для местного населения, что настоящий прогресс в мирном процессе будет возможным. Это должно быть продолжено в других районах ".

Предыстория:

  • 29 октября министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил о начала процесса разведения сил и средств в Золотом.
  • Позже в штабе ООС подтвердили, что разведение в Золотом-4 началось.
  • Президент Владимир Зеленского поприветствовал начало процесса разведения войск. Удовлетворение по этому поводу также выразил помощник Путина Владислав Сурков.
  • УП заметила, что разведение войск возле Золотого происходит несмотря на несоблюдение боевиками режима тишины в течение 7 дней.
  • В Генштабе пояснили, что наблюдательная миссия ОБСЕ не зафиксировала обстрелов 26 октября в пределах участка разведения у Золотого-4, о которых отчитались украинские военные.

Ольга Гетьманец, УП
Темы: Донбасс ООС Разведение сил Германия


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