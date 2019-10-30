Гонтарева про перспективу судитися з Коломойським: Тільки нерви псувати

Колишня голова Національного банку Валерія Гонтарева не має наміру подавати позов до суду на українського олігарха Ігоря Коломойського.

Джерело: інтерв'ю Радіо НВ, записаному в Лондоні.

Пряма мова: "Я не збираюся подавати жодні позови, тому що це вже буде питання юрисдикції. Згідно з юрисдикцією, позови треба подавати в Україні. Що ж ви можете подавати в Україні, де корумповані суди і продажні прокурори? Щодо чого ми будемо з вами подавати? Тільки псувати нерви".

Деталі: За словами ексголови НБУ, у неї "не вистачить коштів" на ті судові процеси, які в цьому випадку її "змусить вести" Коломойський. Гонтарева, зазначає, що для олігарха судитися, до певної міри – професійна діяльність. Вона нагадала про 600 судів за участі Коломойського проти Національного банку, Міністерства фінансів і нового Приватбанку.

Нагадаємо: Нещодавно у випуску шоу "Вечірній квартал" студії "Квартал 95" комік Євген Кошовий та жіноча частина національного хору імені Верьовки висміяли підпал будинку екс-глави НБУ Валерії Гонтаревої в пісні-пародії "Горіла хата".

Сама Гонтарева назвала виступ "Кварталу" соромом і насміханням з людського горя. Український олігарх Ігор Коломойський сказав, що жарти йому сподобалися, а Гонтареву назвав "невмєняшкою".

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