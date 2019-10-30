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Гонтарева про перспективу судитися з Коломойським: Тільки нерви псувати

Середа, 30 жовтня 2019, 10:47

Колишня голова Національного банку Валерія Гонтарева не має наміру подавати позов до суду на українського олігарха Ігоря Коломойського.

Джерело: інтерв'ю Радіо НВ, записаному в Лондоні.

Пряма мова: "Я не збираюся подавати жодні позови, тому що це вже буде питання юрисдикції. Згідно з юрисдикцією, позови треба подавати в Україні. Що ж ви можете подавати в Україні, де корумповані суди і продажні прокурори? Щодо чого ми будемо з вами подавати? Тільки псувати нерви".

Деталі: За словами ексголови НБУ, у неї "не вистачить коштів" на ті судові процеси, які в цьому випадку її "змусить вести" Коломойський. Гонтарева, зазначає, що для олігарха судитися, до певної міри – професійна діяльність. Вона нагадала про 600 судів за участі Коломойського проти Національного банку, Міністерства фінансів і нового Приватбанку.

Нагадаємо: Нещодавно у випуску шоу "Вечірній квартал" студії "Квартал 95" комік Євген Кошовий та жіноча частина національного хору імені Верьовки висміяли підпал будинку екс-глави НБУ Валерії Гонтаревої в пісні-пародії "Горіла хата".

Сама Гонтарева назвала виступ "Кварталу" соромом і насміханням з людського горя. Український олігарх Ігор Коломойський сказав, що жарти йому сподобалися, а Гонтареву назвав "невмєняшкою".  

Передісторія:

  • Валерія Гонтарева очолювала Нацбанк у 2016 році під час націоналізації ПриватБанку, яким володів Ігор Коломойський. Зараз вона живе і працює у Великій Британії.
  • 27 серпня Печерський райсуд Києва дав Держбюро розслідувань дозвіл на силовий привід Гонтаревої на допит у справі про ймовірні зловживання службовим становищем членами правління Нацбанку.
  • 30 серпня ексглаву НБУ у центрі Лондона збив автомобіль.
  • Гонтарева заявляла, що Коломойський погрожує їй, бо вона є його "головним ворогом".
  • Вночі 5 вересня підпалили автомобіль, зареєстрований на невістку ексголови НБУ, яку також звуть Валерія Гонтарева.
  • 17 вересня у Гореничах під Києвом згорів ущент дім Гонтаревих.

"Українська правда" в Threads

Теми: Гонтарева
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