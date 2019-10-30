Гонтарева о перспективе судиться с Коломойским: Только нервы портить

Бывший председатель Национального банка Валерия Гонтарева не намерена подавать в суд на украинского олигарха Игоря Коломойского.

Источник: интервью Радио НВ, записанное в Лондоне.

Прямая речь: "Я не собираюсь подавать никакие иски, потому что это уже будет вопрос юрисдикции. Согласно юрисдикции, иски надо подавать в Украине. Что же можно подавать в Украине, где коррумпированные суды и продажные прокуроры? А для чего мы будем с вами подавать? Только портить нервы".

Детали: По словам экс-главы НБУ, у нее "не хватит средств" на те судебные процессы, которые в этом случае ее "заставит вести" Коломойский. Гонтарева, отмечает, что для олигарха судиться, в известной степени - профессиональная деятельность. Она напомнила о 600 судах с участием Коломойского против Национального банка, Министерства финансов и нового Приватбанка.

Напомним: Недавно в выпуске шоу "Вечерний квартал" студии "Квартал 95" комик Евгений Кошевой и женская часть национального хора имени Веревки высмеяли поджог дома экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой в песне-пародии "Горіла хата".

Сама Гонтарева назвала выступление "Квартала" позором и насмешкой над человеческим горем. Украинский олигарх Игорь Коломойский сказал, что шутки ему понравились, а Гонтареву назвал "невменяшкой".

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