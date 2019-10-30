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Зеленский рассказал о трех этапах завершения войны

Среда, 30 октября 2019, 11:11
Зеленский рассказал о трех этапах завершения войны

Президент Владимир Зеленский заявляет, что для завершения войны на Донбассе Украина должна пройти три последовательных этапа.

Источник: выступление Зеленского на Форуме единства в Мариуполе

Прямая речь: "Международный опыт вооруженных конфликтов и войн в любом уголке планеты доказывает, что на пути к успешному окончанию войны и достижения мира надо пройти три неотъемлемых и последовательных этапа. 

Первый – завершение горячей стадии конфликта и прекращение огня. Мы уверены, что обязательно достигнем этого в ближайшее время. Мы этого очень хотим. Это – очень нужный, важный, но на самом деле – только первый шаг".

Детали: По словам президента, вторым неотъемлемым этапом является примирение людей и поиск консенсуса. 

 
Фото ОПУ

Прямая речь: "Все это – очень сложный и очень чувствительный, нейрохирургический процесс. Это как держать спички у открытой канистры с бензином. Одно опрометчивое движение, одно неверное заявление могут все перечеркнуть и восстановить горячую стадию конфликта. Именно поэтому здесь важной является роль медиа и той риторики, которую эти медиа применяют".

Детали: Третьим этапом является реинтеграция, но безопасная и реальная, а не на бумаге.

Зеленский напомнил, что есть много мировых примеров, когда острую стадию конфликта удалось прекратить, даже удалось достичь частичного примирения, но не произошло главного – возвращения территорий.

Президент подчеркнул, что Украину такой вариант развития событий не устраивает.

Знать больше: Уйти или остаться. Поможет ли разведения войск закончить войну на Донбассе

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Предыстория:

  • 1 октября президент Владимир Зеленский заявил о достижении на встрече Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе договоренности о начале разведения войск в Петровском и Золотом.
  • 6 октября лидер "Национального корпуса" Андрей Билецкий вместе с ветеранами АТО (ныне – ООС) прибыли в Золотое Луганской области и заявили о готовности защищать поселок в случае отвода украинских войск. Его поддержала и "Украинская добровольческая армия".
  • 7 октября министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что разведение войск в Петровском и Золотом, которое уже должно было начаться, не состоится, поскольку боевики нарушили договоренность.
  • Обязательное условие разведения сил и средств – соблюдение режима тишины в течение 7 дней.
  • 29 октября глава МИД Украины заявил, что процесс разведения сил и средств в Золотом стартовал.
  • Спецпредставитель главы ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе посол Мартин Сайдик подтвердил, что в Золотом возобновили разведение сил.
  • При этом еще 27 октября сообщалось об обстреле боевиков "неподалеку Золотого-4 (в пределах участка разведения) – из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия".
  • 29 октября в ООС сообщили, что боевики 5 раз стреляли в 5-километровой зоне возле участка разведения №2 (Золотое-4)", но позже военные заявили, что обстрел в этом районе "произошел не в зоне разведения сил и средств".
  • Утром 30 октября в ООС сообщили, что вечером 28 октября в направлении Золотого-4 стреляли по жилым домам.

Ирина Балачук, УП
Темы: ЗеленскийДонбассвойнареинтеграция Донбасса
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