Зеленский рассказал о трех этапах завершения войны

Президент Владимир Зеленский заявляет, что для завершения войны на Донбассе Украина должна пройти три последовательных этапа.

Источник: выступление Зеленского на Форуме единства в Мариуполе

Прямая речь: "Международный опыт вооруженных конфликтов и войн в любом уголке планеты доказывает, что на пути к успешному окончанию войны и достижения мира надо пройти три неотъемлемых и последовательных этапа.

Первый – завершение горячей стадии конфликта и прекращение огня. Мы уверены, что обязательно достигнем этого в ближайшее время. Мы этого очень хотим. Это – очень нужный, важный, но на самом деле – только первый шаг".

Детали: По словам президента, вторым неотъемлемым этапом является примирение людей и поиск консенсуса.

Фото ОПУ

Прямая речь: "Все это – очень сложный и очень чувствительный, нейрохирургический процесс. Это как держать спички у открытой канистры с бензином. Одно опрометчивое движение, одно неверное заявление могут все перечеркнуть и восстановить горячую стадию конфликта. Именно поэтому здесь важной является роль медиа и той риторики, которую эти медиа применяют".

Детали: Третьим этапом является реинтеграция, но безопасная и реальная, а не на бумаге.

Зеленский напомнил, что есть много мировых примеров, когда острую стадию конфликта удалось прекратить, даже удалось достичь частичного примирения, но не произошло главного – возвращения территорий.

Президент подчеркнул, что Украину такой вариант развития событий не устраивает.

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