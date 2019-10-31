У Конгресі ухвалили резолюцію щодо імпічменту Трампа

Палата представників США ухвалила пакет основних правил в рамках процедури імпічменту президента Дональда Трампа.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Це перше офіційне голосування в рамках процедури імпічменту, ініційованої Демократичною партією.

На підтримку відповідної резолюції висловилися 232 члени Палати представників, 196 – були проти. Проти проголосували всі члени Республіканської партії і двоє демократів.

Голосування встановило наступні кроки в розслідуванні щодо можливого імпічменту, оскільки законодавці переходять від тижнів закритих інтерв'ю зі свідками до публічних слухань і, в кінцевому рахунку, до можливих голосувань про те, чи слід рекомендувати відсторонення Трампа від посади.

Резолюція наказує комітетам з розвідки, фінансових послуг, закордонних справ, нагляду і реформи, доходів і витрат, а також юридичній продовжувати розслідування. Їх мета, згідно з резолюцією, з'ясувати , чи існують достатні підстави для того, щоб Палата представників скористалася конституційними повноваженнями піддати імпічменту президента Дональда Трампа.

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Нагадаємо:

У розслідуванні звинувачень у справі імпічменту президента Дональда Трампа вже давали свідчення ексспецпредставник США з питань України Курт Волкер, колишня послиня США в Україні Марі Йованович, заступник помічника держсекретаря США у справах Європи і Євразії Джордж Кент, посол США в Європейському Союзі Гордон Сондленд, тимчасово повірений США в Україні Вільям Тейлор.

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