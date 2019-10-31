У Конгресі ухвалили резолюцію щодо імпічменту Трампа
Палата представників США ухвалила пакет основних правил в рамках процедури імпічменту президента Дональда Трампа.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.
Це перше офіційне голосування в рамках процедури імпічменту, ініційованої Демократичною партією.
На підтримку відповідної резолюції висловилися 232 члени Палати представників, 196 – були проти. Проти проголосували всі члени Республіканської партії і двоє демократів.
Голосування встановило наступні кроки в розслідуванні щодо можливого імпічменту, оскільки законодавці переходять від тижнів закритих інтерв'ю зі свідками до публічних слухань і, в кінцевому рахунку, до можливих голосувань про те, чи слід рекомендувати відсторонення Трампа від посади.
Резолюція наказує комітетам з розвідки, фінансових послуг, закордонних справ, нагляду і реформи, доходів і витрат, а також юридичній продовжувати розслідування. Їх мета, згідно з резолюцією, з'ясувати , чи існують достатні підстави для того, щоб Палата представників скористалася конституційними повноваженнями піддати імпічменту президента Дональда Трампа.
Знати більше:
Чи шантажував Трамп Зеленського. Повний текст розмови
"Імпічмент на тлі Зеленського: які звинувачення висунули Дональду Трампу"
"Як президент Трамп шантажував Зеленського. Свідчення посла США Вільяма Тейлора".
Нагадаємо:
- У розслідуванні звинувачень у справі імпічменту президента Дональда Трампа вже давали свідчення ексспецпредставник США з питань України Курт Волкер, колишня послиня США в Україні Марі Йованович, заступник помічника держсекретаря США у справах Європи і Євразії Джордж Кент, посол США в Європейському Союзі Гордон Сондленд, тимчасово повірений США в Україні Вільям Тейлор.
Передісторія:
- На початку вересня видання "The Washington Post" повідомило, що президент США Дональд Трамп схиляв президента України Володимира Зеленського відкрити справу щодо сина свого конкурента на виборах-2020 Джо Байдена.
- Увагу до цього посилило рішення адміністрації Трампа видати військову допомогу Україні після затримки, яка засмутила членів Конгресу з обох партій.
- 25 вересня Білий дім оприлюднив текст телефонної розмови між президентом США Дональдом Трампом і президентом України Володимиром Зеленським, через яку в США розпочали процедуру імпічменту.
- З тексту розмови випливає, що Трамп схиляв президента України Володимира Зеленського розпочати розслідування проти політичного опонента колишнього віцепрезидента Джо Байдена.
- Зеленський публічно заперечує, що президент США чинив на нього тиск. "На мене ніхто не тиснув", - заявив він журналістам під час зустрічі з Трампом в Нью-Йорку.
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