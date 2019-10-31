В Конгрессе приняли первую резолюцию относительно импичмента Трампа

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Четверг, 31 октября 2019, 17:46

Палата представителей США приняла пакет основных правил в рамках процедуры импичмента президента Дональда Трампа.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Это первое официальное голосование в рамках процедуры импичмента, инициированной Демократической партией.

В поддержку соответствующей резолюции высказались 232 члена Палаты представителей, 196 были против. Против проголосовали все конгрессмены от Республиканской партии и двое демократов.

Голосование установило следующие шаги в расследовании относительно возможного импичмента, поскольку законодатели переходят от недель закрытых интервью со свидетелями к публичным слушаниям и, в конечном счете, к возможным голосованиям о том, следует ли рекомендовать отстранение Трампа от должности.

Резолюция предписывает комитетам по вопросам разведки, финансовых услуг, иностранных дел, надзора и реформы, доходов и расходов, а также юридическому продолжать расследование. Их цель, согласно резолюции – выяснить, существуют ли достаточные основания для того, чтобы Палата представителей воспользовалась конституционными полномочиями подвергнуть импичменту президента Дональда Трампа.

Темы: США Трамп


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