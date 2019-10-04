Порошенко: Я почув заклик Зеленського
Нардеп Петро Порошенко заявляє, що почув заклик президента Володимира Зеленського до єдності і готовий допомагати у реалізації Мінських домовленостей.
Джерело: пост Порошенка у Twitter.
Пряма мова: "Я почув заклик Володимира Зеленського до єдності. Добре пам'ятаючи про зовнішню небезпеку, маємо не підвищувати градус внутрішньої дискусії до критичної позначки. Мир всередині країни не менш важливий, ніж мир на її кордонах".
Деталі: За словами Порошенка, предметом загальнонаціонального консенсусу може стати дорожня карта реалізації Мінських домовленостей, яку "сприйняли Німеччина та Франція і яку підтримали у США".
За словами п’ятого президента, мова йде про те, що спочатку має бути безпека, а потім – політичне врегулювання.
Порошенко додав, що у будь-який момент готовий презентувати дорожню карту для перших осіб держави.
На його думку, "не російська формула Штайнмаєра, а саме цей комплексний документ і є тим, з чим Україна має їхати на Нормандський саміт", разом з концепцією миротворчого контингенту ООН.
Порошенко також додав, що люди вийшли днями на протест не тому, що вони порохоботи, а тому люблять Україну і "мають право на те, щоб із їхньою думкою рахувалися".
Що було раніше: Увечері 2 жовтня президент Володимир Зеленський, реагуючи на акції протесту проти "формули Штайнмаєра", заявив, що чує голос протестувальників, але закликає їх "не піддаватись на маніпуляції і провокації". Він також запевнив, що ніколи не здасть інтереси країни.
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Передісторія:
- 1 жовтня президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна погодила так звану "формулу Штайнмаєра"щодо виборів на окупованому Донбасі і пояснив, чому не слід її боятися.
- Уже 2 жовтня на зустрічі з представниками парламентських фракцій президент Володимир Зеленський переконував, що про капітуляцію України після підписання так званої "формули Штайнмаєра" не йдеться, але пояснити свою позицію з трибуни Ради відмовився.
- Три фракції Верховної Ради заявили, що чекають від президента Володимира Зеленського особистого прояснення у парламенті своєї позиції щодо подальшої деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей.
- Народний депутат з фракції "Слуга народу", глава комітету з питань зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва Богдан Яременко назвав безпідставною вимогу частини фракцій до президента Володимира Зеленського прозвітувати про свою діяльність перед Верховною Радою.
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