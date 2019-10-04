Порошенко: Я почув заклик Зеленського

Нардеп Петро Порошенко заявляє, що почув заклик президента Володимира Зеленського до єдності і готовий допомагати у реалізації Мінських домовленостей.

Джерело: пост Порошенка у Twitter.

Пряма мова: "Я почув заклик Володимира Зеленського до єдності. Добре пам'ятаючи про зовнішню небезпеку, маємо не підвищувати градус внутрішньої дискусії до критичної позначки. Мир всередині країни не менш важливий, ніж мир на її кордонах".

Деталі: За словами Порошенка, предметом загальнонаціонального консенсусу може стати дорожня карта реалізації Мінських домовленостей, яку "сприйняли Німеччина та Франція і яку підтримали у США".

За словами п’ятого президента, мова йде про те, що спочатку має бути безпека, а потім – політичне врегулювання.

Порошенко додав, що у будь-який момент готовий презентувати дорожню карту для перших осіб держави.

На його думку, "не російська формула Штайнмаєра, а саме цей комплексний документ і є тим, з чим Україна має їхати на Нормандський саміт", разом з концепцією миротворчого контингенту ООН.

Порошенко також додав, що люди вийшли днями на протест не тому, що вони порохоботи, а тому люблять Україну і "мають право на те, щоб із їхньою думкою рахувалися".

Що було раніше: Увечері 2 жовтня президент Володимир Зеленський, реагуючи на акції протесту проти "формули Штайнмаєра", заявив, що чує голос протестувальників, але закликає їх "не піддаватись на маніпуляції і провокації". Він також запевнив, що ніколи не здасть інтереси країни.

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